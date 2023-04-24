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「開心香港」推多個美食市集，本周六30元看電影

24/04/2023

　　財政司司長陳茂波介紹「開心香港」活動，主要有美食市集及海陸嘉年華等，本周末將於灣仔會展舉辦首個大型美食市集，免費供市民入場，其後在4至6月底，將於港九新界，舉辦不同主題及內容的墟市活動，另外，本周六(29日)將舉辦全港戲院日，市民可以劃一30元入場看電影。



8月將邀請曼聯U16足球隊

　　他表示，「開心香港」活動內容豐富，適合不同年齡及界別，當中亦包括流行文化、體育及音樂等項目，8月將邀請曼聯U16足球隊來港交流及踢表演賽，西九、數碼港及迪士尼等都會舉行不同活動。


海洋公園6月舉辦Chill All Night


　　另外，海洋公園6月逢周六將舉辦Chill All Night，包括多媒體光影匯演和現場娛樂表演，每晚最多5000人免費入場。旅發局7月8日至8月6日，逢星期六、日在灣仔舉辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華Harbour Chill Carnival，由全球不同地方表演團體演出。


開心香港活動開支2千萬以內


　　陳茂波表示，「開心香港」整個活動的開支，粗略估算為2000萬元以內，主要用於由民政事務總署舉辦的大型美食市集；其他參與籌辦的機構如馬會等，則會自行負擔開支。被問到活動的成效目標，陳茂波指開心與否很主觀，很難衡量活動的成效，會盡量籌辦不同活動，迎合不同市民的興趣同需要，活動初心是驅趕社會鬱悶氣氛。


料次季經濟較首季佳


　　陳茂波又指，留意到香港市面旺了很多，近期有很多吸引遊客的活動，盛事之都的優勢重新展現。他指香港經濟步入復甦，消費增長增強，抵銷出口的下行壓力，預計今年首季經濟又較去年第四季佳，今年第二季又會較第一季好。希望「開心香港」活動讓市民一起「有得玩、有得食」，支持經濟復甦。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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