消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千
25/04/2023
消息指，行政會議今日通過調高亂拋垃圾罰款金額建議，由1500元增加一倍至3000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物亦增加三倍至6000元，環境及生態局將向立法會提交修訂條例草案。
政府早前預料，新罰則最快今年第四季生效。
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25/04/2023
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
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神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
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