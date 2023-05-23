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李家超:明天及後天分別赴廣州及深圳推廣大灣區融合

23/05/2023

　　行政長官李家超於行會前記者會表示，分別於明天及後天到廣州及深圳，出席由貿發局及當地政府合辦的粵港合作周活動，包括「港．潮流」購物節，展示由香港企業設計製造和經營的產品，幫助港商開拓內地龐大的內銷市場。


　　他又指，大灣區一小時生活圈，容許他和司局長方便出行外訪，他會促進香港融入國家發展，在疫情後全力追時間，致力在內地和世界各地推廣香港優勢，為香港開創機遇、拼經濟、拼發展、拼競爭力。

 

李家超:首次互動交流答問會效果正面，揭開愛國者治港新一頁

 

　　李家超表示，首次行政長官交流活動答問會效果正面，打開行政立法互動交流新氣象。他在活動中獲得啟發，每一位議員都很積極參與、踴躍提問，提出具體建設意見，尤其是針對他提出的三個問題，包括如何弘揚愛國愛港與一國兩制方針相適應的主流價值觀、大型土地發展的融資問題，以及如何在香港發展成為國際高等教育樞紐。


　　他指出，會與團隊詳細研究，作施政考慮，亦可能與個別議員跟進交流和探討，又指立法會在基本法下有憲制責任和地位，是次答問會揭開共同開創愛國者治港價值和力量的新一頁；答問會體現了愛國者治港的三個元素，第一是團結做事，共同為同一目標努力；第二是互動溝通、凝聚共識，第三是處理問題時，既看樹木亦看森林。

 

嚴厲譴責破壞器官捐贈系統者，已要求警方跟進

 

　　李家超指出，留意到器官捐贈計劃有不尋常的取消數字，包括未有登記或重複取消，若無登記但又取消是破壞系統的人，他嚴厲譴責破壞器官捐贈系統的任何人，形容「是恥辱的行為」，已要求警方調查當中是否有違規或犯法行為。


　　他又指，器官捐贈非常重要，過往有在與內地的合作機制下幫香港患者救回寶貴生命，會繼續推動與內地合作。

將檢視是否有人濫用長者2元乘車優惠

　　被問到近日有意見批評政府將2元乘車優惠門檻降至60歲，李家超表示，聽到有不同意見反映，會納入考慮，又指有留意到長者2元乘車優惠的不尋常情況，現階段最重要是檢視是否有人濫用，他要求針對可能濫用的情況嚴厲處理，並應有阻嚇性打擊。


　　至於公務員加薪方面，他指公務員薪酬調整制度多年行之有效，會繼續按制度處理。

 

撰文：經濟通採訪組

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