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移植學會建議當局就跨境器官移植互助機制提供更多資料

23/05/2023

　　港府正研究與內地建立恒常器官移植互助機制，醫衞局昨日表示，過去5個月，共有5785個器官捐贈取消申請，當中約一半即2905個是從未登記，卻申請退出或重覆取消的無效取消申請，餘下2880個取消登記屬有效申請，較去年總數多約1.7倍。香港移植學會會長馬錦文關注多人取消器官捐贈情況，並對此表示擔憂，希望巿民下決定時不受其他因素影響。

 


　
對多人取消器官捐贈申請感擔憂
　
　　現時政府與內地探討建立恒常器官移植互助機制，設立第二層互助分配機制，將無法於本地輪候系統配對的器官，作跨境捐贈配對。馬錦文今日在電台節目上表示，現時本港輪候器官移植的人數很多，單單是腎臟移植已達2000人，認為有可供移植的器官，但沒有本地病人合適的情況比較罕見。她認為有機會需要作第二層互助分配機制的器官，可能是罕有血型或丙型肝炎的捐贈者。
　
非「並非一時三刻」可實施
　
　　馬錦文提到在本港進行兩間醫院的交叉器官移植手術，牽涉大量工作，她認為內地和香港制度不同，怎樣克服制度上的不同，以及中間實際操作，需要與業界有更多的溝通，實施「並非一時三刻」。她又指，目前業界對機制了解有限，建議當局提供更多資料，加強與業界的溝通，藉以增加社會大眾對器官捐贈的信心。

 

撰文：經濟通採訪組

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