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黃色橡皮鴨父親節維港巡遊後將結束展覽

16/06/2023

　　正在維港展出的兩隻巨型黃色橡皮鴨，主辦方公布在星期日(18日)父親節，其中一隻橡皮鴨將於維港巡遊，之後便會結束展期。


　　海上巡遊將於當日下午約1時開始，其中一隻橡皮鴨會由中環海面出發，途經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，再游向尖沙咀，途經星光大道，到文化中心後再折返中環。巡遊一共約2個多小時，市民可於維港兩岸觀賞，主辦單位呼籲當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨。


　　展覽現場的網購領取處則將繼續開放至6月22日(星期四)下午8時，供已網購的顧客前往提貨。


　　由由創意品牌AllRightsReserved(ARR)主辦、荷蘭藝術家霍夫曼製作的黃色巨型橡皮鴨，相隔10年後第二度訪港，於本月10日起正式展出，而至周日將陪伴大眾度過兩個周末。ARR創辦人SK Lam表示，感謝各界熱烈支持，而大型戶外海上充氣藝術裝置，本來就需要面對不同天氣及突如其來的外在環境挑戰，而經過連日而經過連日觀察，與專業團隊商討後，再衡量過營運成本等因素，認為最適合於周日為展覽圓滿作結。


　　今次展覽獲全城熱烈支持，包括支持機構香港旅發局及主力贊助保誠保險。其他贊助包括csl. 、昂坪360、意博金融、ZA Bank，及合作夥伴港鐵公司。

 

撰文：經濟通採訪組

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