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李家超回應是否實施刀具管制:現時措施行之有效

27/06/2023

　　被問及近期社會發生多宗傷人案，行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，與疫情前相比，毆打罪案的數字沒有上升，而傷人案數字對比去年和疫情前均下跌。他指明白在傳媒報道下，社會對於這類案件特別關心和敏感，已要求警務處在不同地區高調巡邏，令市民有信心，亦對防範罪案有積極作用。


　　至於刀具管制方面，他認為，香港行之有效的機制仍然適用，如果刀具用作非法用途有法例管制，以往亦曾檢控成功，但若一般合法使用應該容許，強調要在日常生活需要及刀械管理上取得適當平衡。

 

浙閩兩省省委書記率團訪港，簽署多份備忘錄

 

　　李家超表示，浙江省委書記易煉紅及福建省委書記周祖翼分別率領代表團到港，商議加強浙港和閩港合作。


　　李家超指，昨日與浙江省委書記易煉紅會面，一同出席浙江周開幕儀式及攜手合作主題論壇，見證兩地簽訂合作協議和多份合作備忘錄，包括投資、教育和馬術活動範疇。


　　今年浙江將舉辦亞運會及亞殘運會，李家超表示，香港將派出1200人代表團，包括800名運動員，有200名代表會參加亞洲殘運會，他預祝香港運動員取得好成績。
　
明舉辦閩港合作會議
　
　　福建省委書記周祖翼今日率團訪港，李家超表示，明天(27日)將舉辦閩港第4次合作會議，由香港政務司司長及福建省省長共同主持，推動更深度合作。


　　而香港國際龍舟邀請賽今年復辦，當中專程從回福建福州來港參賽的龍舟隊，在國際公開金盃賽獲勝，他亦有幸為其頒獎。


　　香港政府已在浙江和福建成立聯絡處，在各方面都有更大、更深的合作空間。

 

首屆行政長官表揚榜得主為土耳其特區救援隊

 

　　李家超在上一份施政報告中提議設立行政長官表揚榜。李家超今日宣布，第一屆行政長官表揚榜得獎者為土耳其地震災區協助搜救工作的香港特別行政區救援隊。


　　一行59人的救援隊在今年2月，被派往土耳其地震災區，成員來自保安局、消防處、衞生署及入境事務處。李家超讚揚救援隊前往土耳其救災，承受餘震風險，懷救生命的熱誠，最終成功救出4條生命，他指相信市民會如他一樣向救援隊致敬。


　　李家超指，表揚榜於3月展開提名，提名十分踴躍，共收到20多個提名，由公務員事務局局長主持遴選，表揚典禮將於7月舉行。他希望表揚榜可鼓勵公務員不斷求進，讓公眾更清楚認識政府工作和公務員團隊優秀的面貌。

 

支持愛國主義教育，有助弘揚愛國愛港價值觀

 

　　全國人大常委會會議提請審議《愛國主義教育法草案》。行政長官李家超表示，非常支持愛國主義教育，認為有助弘揚愛國愛港價值觀。


　　 他指出，香港在教育方面有大量相關工作，包括歷史、國安法教育、認識國家政策、推動青年人到內地不同地方訪問，認識中華文化。他又指，香港所做一切十分適應愛國主義教育，現時人大審議草案中，屆時是否在香港適用，都需要諮詢基本法委員會，才再由人大通過及本地立法。


　　李家超續指，特區政府努力建設與「一國兩制」相適應的主流價值觀，包括弘揚愛國主義精神、堅持理性包容，香港作為國際城市及是包容開放的城市，與外國高度聯繫，香港做法與草案一致。

 

撰文：經濟通採訪組

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