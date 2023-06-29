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【賣地計劃】發展局下季推啟德及東涌住宅地，涉1740伙

29/06/2023

　　政府公布本財年第二財季（2023年7至9月）賣地計劃。發展局局長甯漢豪在記者會上表示，將推出2幅住宅地招標，分別位於啟德，佔約1325個單位，加入興建175米地下街、8100平方米社福設施賣地條款；東涌，佔約415個單位；共提供約1740個單位。

 

發展局局長甯漢豪（Rex攝）

 

　　連同下季度將有11個私人發展及完成契約修訂項目，合共提供約2310個單位。計及不同來源，第二財季預計可提供約4050個私人住宅單位。另外，計及首兩個財季可提供約8280個單位，佔全年目標1.29萬伙近65%。

 

　　市建局則為衙前圍村項目，料提供750個單位。

 

過往重推流標地皆成功售出 證市場連繫

 

 （資料圖片）

 

　　甯漢豪表示，政府不能在市況良好才賣地。對於過去屢有地皮流標情況，她認為，發展商有自身考慮，參考政府過往重推曾流標地皮，亦能成功售出，認為政府亦與市場存在連繫。她強調，政府所訂底價參考多項因素，不會純粹視乎市場估算。

 

　　至於自2007年起開展的衙前圍村重建項目，剛完成換地手續，甯漢豪指出，早前市建局跟業權人已達成協議，惟範圍內發現古跡、古物，因此涉及保育方案，方案去年已獲古諮會支持，她相信所有事情現已解決。

 

　　季內所推出的東涌地皮，並非將納入青年宿舍所述用地，她相信，待民青局敲定相關條款後，將適時推出該地皮。

 

平常心面對高球場爭議 重申9公頃建屋目標

 

　　甯漢豪指出，對於粉嶺高球場收地建屋爭議，她會以平常心對待，且公聽會上出現不同意見為預期之內，重申政府目標於9月起收回該32公頃土地不變，康文署遂研究管理方法。她續稱，維持土地北端約9公頃地用以興建公營房屋目標。

 

　　至於沙中線工程事件，甯漢豪回應指，政府昨已清晰表達，屋宇署票控僅為跟進工作一部分，目前尚有其他刑事調查進行當中。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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