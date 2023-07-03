蘋果市值首破3萬億美元，納指半年表現創40年最佳

聯儲局主席鮑威爾的鷹派言論未能阻嚇投資者入市，且經濟數據優於預期，在科技股推動下美股上周五(30日)表現亮眼，蘋果成為史上首家市值突破3萬億美元關口的公司，而納指今年上半年累計升幅高達31.73%，創1983年以來最強上半年表現。



道指漲285.18點，或0.8%，報34407.6點。標普500漲53.94點，或1.2%，報4450.38點。納指漲196.59點，或1.5%，報13787.92點。蘋果股價漲2.3%，今年以來市值增幅接近1萬億美元。



蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達和特斯拉在內的「七大巨頭」，雖然去年的總收益下降逾20%，但在截至2022年的10年間，年利潤增長14%。



美元兌日圓從145回落



紐約尾盤美匯指數下跌0.41%，至102.92，周線持平。美元兌日圓在亞洲時段升破145關鍵位之後回落，在紐約時段下跌0.3%，至144.32。日圓兌美元本季度跌約8%，料在G-10貨幣中表現墊底。



歐元兌美元由2周低點反彈，上漲0.5%，至1.0915。英鎊兌美元上漲0.7%，至1.2706。澳元和紐元雙雙創2周來最大漲幅，澳元兌美元上漲0.7%，至0.6662，紐元兌美元上漲1.1%，至0.6137。



紐約期金漲11.5美元，至每盎司1929.4美元，但黃金期貨6月跌2.7%，第2季共下挫2.9%，為去年第3季以來首見季線收黑。原油上漲，紐約期油上漲78美仙，報每桶70.64美元。布蘭特期油漲56美仙，報每桶74.9美元，但布蘭特期油連續第4個季度下跌，而紐約期油則是2019年以來首次連續2個季度下跌。

撰文：經濟通市場國金組

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