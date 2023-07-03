高鐵短期內發生兩宗延誤事故，政府已督促港鐵改善

高鐵西九站上周六(1日)發生信號故障，超過14班車取消或延遲，大批旅客滯留在離境大堂。事故發生後約20多分鐘後逐步回復服務。運輸及物流局表示，港鐵公司(00066)正就事故進行詳細調查，政府相關部門亦一直有參與，並已督促港鐵就事故制定合適的改善措施，防止同類事故再次發生。





李慧琼批港鐵未能及時發放信息



全國人大常委李慧琼在電台節目上指出，港鐵經歷過多次事故後，仍未能建立到有效的應急機制，情況不理想，而事故歷時很長，港鐵應該作出相應配套安排，例如安排巴士接駁，亦應更及時發放信息，讓乘客得悉需要多長時間才能完成修復。她今日會再向港鐵反映意見，強調港鐵出現意外的次數越頻繁，就愈會影響市民對港鐵的信心。



田北辰：應在半小時內完成修復



議員田北辰稱，初步估計事故原因是信號系統在無車的情況誤報「有車」，令控制室未能指示列車進入路軌。受事故影響，期間北上列車服務停止逾2小時，批評修復時間太長，半小時內修復才理想。他提到高鐵短期內接連發生兩宗延誤事故，包括對上一次是5月8日發生，因信號故障導致26班車取消，認為情況不能接受，港鐵必須盡快展開全面檢查。被問到應否引入懲罰機制時，他表示，因高鐵涉及兩地共同監管，較難釐清責任，除非事故明顯涉及港鐵責任。

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