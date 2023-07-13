  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

申訴公署：房署長者住屋空置率高，倡改以中轉屋出租

13/07/2023

　　申訴專員公署主動調查房屋署有關「長者住屋」及「改建一人單位」安排，認為相關單位需要共用廚廁等設施是不合時宜，空置房間及單位大約有1100個，拒絕編配數字亦偏高，建議考慮停止將有關單位編配予一般公屋申請人，並參考過渡房屋的概念，讓有逼切需要的市民短期居住。



一型長者屋等近500公屋單位空置逾十年

　　現時共有逾4700間長者屋，分為一型、二型及三型，一型及二型住戶需要共用廚房及浴室，而三型則有獨立浴室，而一人改建單位有逾380個，同樣需要共用廚房及浴室。公署指，八成一型長者屋及近九成改建一人單位，合共近500個，空置逾十年。


　　申訴專員公署指，二型及三型設計的「長者住屋」空置率高達15%，房委會整體空置率不超過1.3%的水平，批評空置率偏高難言理想，過去5年，每年僅約3%公屋申請者接受編配入住「長者住屋」，反映當局將共用設施的單位為一般單位是「不合時宜」。

批評公屋表格無列名有機會共用廚廁

　　值得留意的是現時無申請「特快公屋編配計劃」或「長者住屋」的公屋申請者，拒絕接受編配到此類廚廁共用的單位，已被視作使用一次配房機會，有公屋申請者對此安排表示不滿，申請專員公署認為，當局未有在公屋申請表格中清楚解釋，有機會被編配到的「長者住屋」須與他人共用廚房及/或洗手間。


　　報告又說，在2016至2021年間，有超過370個單位獲收回，並還原為6人以上單位，認為可釋放大單位給人數較多的家庭。

 

撰文：經濟通採訪組

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.891
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.350
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:42 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:42 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
人氣文章

娛樂情報

姚焯菲出新歌《初心小島》認入行急促成長！推追求者唔急拍拖：拍拖好煩呀
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

李龍基未婚妻王青霞被捕！頻頻恩愛放閃、「完美嫩妻」學歷背景成疑！李龍基：「待她出獄後就馬上簽紙結婚！」 2
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔烘焙店樓上發現英式小酒館！新上任星廚一改英國菜印象：一次食盡烤羊肩、羊腩、羊腿、羊頸肉香腸！熟成兩周本地鴨胸、鴨腿春卷
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
淋巴癌症狀｜ 32歲女工作狂背痛求醫發現惡性淋巴瘤！兩年抗癌難忍化療副作用崩潰到想尋死！淋巴癌趨年輕化？即睇6大病徵！
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金