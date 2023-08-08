旅遊事務署：將增設特別巴士線及隧道券等，便利啟德郵輪碼頭旅客

近日啟德郵輪碼頭被批評交通配套不足，碼頭運營商昨日(7日)下午與政府部門開會商討改善措施。旅遊事務專員沈鳳君會後表示，會積極與運輸業界探討開設來往碼頭至尖沙咀的特別巴士路線，並考慮增設非專營巴士路線的服務，以及探討便利旅客乘車付費的安排，目標在下一艘大型郵輪訪港前會落實計劃細節。



沈鳳君指，當局會即時加強碼頭營運商與的士業界的溝通，提高發放實時資訊的覆蓋網絡、效率及頻次，並考慮提供誘因，如提供隧道券等，吸引的士進入郵輪碼頭接載乘客。



逾千旅客以公共交通工具離開碼頭



沈鳳君又指，就大型郵輪「海洋光譜號」上周訪港，當局較早前已經安排一條特別路綫22R接駁碼頭至啟德港鐵站，在剛過去的周六早上至下午1時，以公共交通工具離開碼頭的郵輪旅客有1660人，當中8成人乘坐巴士或小巴，巴士平均每8分鐘一班，其餘兩成人則乘坐的士，期間有143架次開出。



業界籲渡輪航線中途停靠啟德



啟德郵輪碼頭運營商、環美郵輪碼頭董事總經理班智榮在電台節目指，上周五(4日)由於碼頭外的路面暫時封閉，令車輛無法通行，造成有郵輪旅客要較長時間等候巴士和的士，長遠需要改善啟德一帶交通，包括來往北角至觀塘的渡輪航線中途停靠啟德，或增設啟德來往牛頭角航線。







撰文：經濟通採訪組

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