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孫玉菡：印領事稱印傭來港收費架構不變，政策須從政府層面討論

11/08/2023

　　勞工及福利局局長孫玉菡表示，昨天與印尼駐港署理總領事會面約一小時，會上得到印尼方面澄清，上星期印尼人力仲介協會單方面有關增加招聘費的公布，不代表印尼政府的立場，本港僱主招聘印傭的收費架構不變，相關收費不會增加。孫玉菡又提到，上周以來，已約見孟加拉和柬埔寨駐港總領事，探討將來擴闊本港外傭來源地，希望增加兩地傭工來港工作意欲，形容是好開始。
　
商業行為商業處理
　
　　孫玉菡與印尼署理總領事會面，確認僱主毋須承擔招聘費後，有僱傭中心反駁領事館不代表印尼當局決策。孫玉菡重申收費政策以官方為準。他表示昨天已在會上提出印方不可以由一個中介機構出來單方面作出一個宣布，而這個宣布令大家有誤解，以為是代表印尼政府的立場。他又指，「我哋關心僱主權益」而商業行為、及運作則留待商業處理。


　　印尼駐港總領事館指安排印傭來港工作的規定維持不變，意味大約5000元的當地招聘費仍然由印傭自付，聲明又指，安排印傭來港是兩地政府間的事務，雙方會透過官方渠道保持緊密聯繫，會考慮印傭的需要及平衡各持份者的利益。
　
公會：印尼主管官員曾有不同說法，冀一錘定音
　
　　香港僱傭公會指，印尼主管官員曾經有不同說法，希望今次澄清可以一錘定音。香港僱傭公會主席陳東風說：「印尼人力仲介公會決定開記者會前，代表團負責人親自直接在現場打電話給印尼護工局部長，那個部長親自在電話中答應。事實上印尼領事館是執行政策機構，不是制定政策，這是百分百肯定的。他們代表印尼政府執行某些政策，真正推出、推動或者制定政策不是印尼領事館。由政府角度去看，昨天孫局長的聲明，理論上是一錘定音，澄清整個畫面出來，應該是這樣理解。」

 

撰文：經濟通採訪組

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