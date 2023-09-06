港鐵公司(00066)建設及營運屯門南延線和古洞站

港鐵公司(00066)公布，昨天與運輸及物流局局長代表政府簽訂項目協議，有關屯門南延線和古洞站這個新界項目的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修。



該集團指，預計約於9月動工建造古洞站及屯門南延線車站及相關的鐵路設施，並分別預計於2027年12月及2030年12月底前竣工。該集團須自行全數支付新界項目造價，並須承擔土地徵用費用，預期項目造價將於大約10年左右產生，並以擬建物業發展項目的財務貢獻及內部資源為費用提供資金。



該集團指，佔地約6.11公頃的屯門南延線發展用地擬發展住宅、商業、鐵路設施及公共交通交匯處，以及佔地約4.74公頃的古洞站發展用地擬議發展住宅、商業及鐵路設施。從而增加項目財務回報。至於應付地價總額將由政府逐個評定，評定基準為在計入被估價土地位於鐵路沿線後市值減去古洞站下調金額約151.6億元或屯門南延線下調金額約242億元。即使土地價值出現任何波動，古洞站下調金額及屯門南延線下調金額未來不會作出調整。

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