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黃家和冀灣仔海濱夜市活動長期舉行成為景點

07/09/2023

　　政府將於下周公布夜經濟活動安排。有消息指，系列活動將命名為「香港夜繽紛」，暫定下周四(14日)傍晚約6時半在西九文化區舉行啟動禮，預料李家超及財政司司長陳茂波等將出席。餐飲聯業協會會長黃家和希望活動可以長期舉行，甚至成為景點，吸引旅客參與。



黃家和建議夜市結合文娛活動

　　黃家和透露，夜經濟活動措施包括在灣仔海濱舉辦夜市，爭取設置60至70個攤檔，並有美食區及手信區，以及文化和音樂表演，當局初步計劃豁免攤檔租金。黃家和指，夜市主要有較多人認識的品牌食品參與，如果可以在銅鑼灣避風塘舉辦，相信成效更佳，期望活動在十一國慶前幾日開始，延續至聖誕新年。
　　他又指如只是「拮魚蛋」吸引力不夠，他早前與財政司副司長黃偉綸探討，對方亦希望在不同場合舉辦不同夜間經濟活動，黃家和建議灣仔海濱的夜市集，可以結合小型音樂會及其他文娛活動。

議員質疑觀塘選址較「隔涉」

　　民建聯多名議員昨日與財政司副司長黃偉綸見面，立法會議員鄭泳舜引述黃偉綸指，今次活動非一次性，到今年底以至明年都會陸續分階段推出。
　　立法會議員顏汶羽則質疑，觀塘海濱對外區人較「隔涉」，前往的多以本區居民為主，而離最近的商場又需行一大段路程，是否可吸引市民到觀塘區消費。

旅遊業界料煙花可吸短途旅客

　　香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，煙花匯演對旅客是非常有吸引力的活動，特別可吸引短途旅客。而十一國慶的高鐵列車車票會在下星期開售，煙花匯演復辦的消息在這個時候公布是合適時間，讓旅客有時間準備來港。他又認為，夜市等活動首要是吸引市民參與，營造晚間活動的熱鬧氣氛，才能吸引旅客前往，體驗香港的特色。

 

撰文：經濟通採訪組

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