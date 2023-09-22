陳茂波訪英 | 陳茂波向英國政商界講述香港獨特地位與法治優勢

財政司司長陳茂波拜訪倫敦期間，與中國駐英國大使館臨時代辦楊曉光會面，介紹香港的最新情況和未來發展，亦因應歐洲的經濟狀況和前景，以及地緣政治等交流意見。陳茂波又與英倫銀行行長Andrew Bailey會面，就利率和通脹走勢、環球經濟的發展與挑戰，以及金融監管等共同關注事項交換意見。



陳茂波分別向英國當地的金融服務業、政商界提到國家堅定支持「一國兩制」制度在香港長期實施，香港獨特的地位和普通法、法治以及其他優勢長期持續。

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財政司司長陳茂波倫敦時間周三抵達倫敦，展開英國訪問行程。在抵達倫敦後，他晚上出席了香港貿發局舉辦的「香港晚宴」，晚宴邀得約400名英國各界領袖和專業人士出席。

陳茂波表示，在國家的堅實支持下，香港將積極鞏固和提升國際金融中心地位，增強證券市場、債券市場、資產管理中心，以及離岸人民幣業務樞紐等範疇的競爭力和吸引力；同時全力推動創科發展，積極跟粵港澳大灣區兄弟城市加強合作，並透過更多政策創新，共同推進北部都會區發展成為創科中心，尤其在綠色科技和綠色金融方面大有可為（相關文章）

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陳茂波表示，「一國兩制」讓香港在回歸後保持長期繁榮穩定，在國家的堅實支持下，享有連結內地市場、同時維持市場經濟和普通法制度，資金、資訊、貨物和人員自由流動等獨特優勢是聯繫內地和世界的雙向門戶，也是法國企業進軍內地和亞洲市場的最佳跳板。（相關文章）

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