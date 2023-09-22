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根德園停辦 | 根德園幼稚園三年後停辦，收生大減年輕家庭移民成風

22/09/2023

　　九龍塘傳統名校根德園幼稚園今日透過eClass公布，自本學年起，根德園會用3個學年逐年停辦，2024/2025及2025/2026學年不再招收K1新生，直至2025/2026學年閉校。校方表示，根德園幼稚園創辦人兼校監黃慧嫻已正式去函通知教育局


　
本學年新生人數大降4成
　
　　根據根德園幼稚園新聞稿，黃慧嫻解釋，目前學校教職員隊伍共有74人，其中30%已屆或接近退休年齡。而本學年K1入讀人數大幅減少，入讀K1的新生僅300人，較上一學年少40%，香港出生率跌至歷史新低，且學校目標客群的年輕家庭移民成風，故決定停辦這所營運近60年的私立獨立幼稚園。

 

（新聞稿圖片）

 

 

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30/05/2023

84%幼園下學年收生大減 逾半陷財困或需裁員

　　教聯會本月初訪問320間幼稚園，當中74%為非牟利幼稚園，22%為幼兒園或幼兒中心，其餘為獨立私營幼稚園。結果發現，近84%幼稚園表示下學年的K1學生人數大減，近3成半按年減少21至30名學生。調本亦發現，有4成受訪學校指今個學年放棄學額的學生增加，當中逾84.2%學校反映主因是所在校區出生率下跌，另有逾75.4%學生因移民而退學。（相關文章）


01/02/2023

逾7成收生減近25% 教聯會憂爆幼園倒閉潮

 

　　近年出生率下跌，加上移民潮等因素，導致學校收生減少，幼稚園更是首當其衝。教聯會早前調查發現，本港逾7成受訪半日及全日制幼稚園，去年收生減少近四分一，分別平均少收23和19名新生，另有逾半學生因為移民而退學。且有9成學校預期來年收生人數繼續下降，6成學校表示須裁減老師人數。（相關文章）


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