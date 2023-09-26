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夜繽紛 | 李家超:夜繽紛推展至明年初，將加入更多具新意項目

26/09/2023

　　行政長官李家超表示，留意到很多市民夜間到商場觀看杭州亞運賽事，推動夜間經濟。他指，「香港夜繽紛」活動近日陸續推出，會推展至明年初，鼓勵市民積極參與，又指各界都「度橋出招」，政府會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的項目。


　　李家超又指，三個海濱場地，即灣仔、堅尼地城及觀塘的海濱將展開一連串活動，「大坑舞火龍」相隔5年後將會復辦。國慶日亦會有煙花匯演，預計會有數以十萬計市民和遊客在維港兩岸觀賞。他指相關政府部門會積極協調，靈活配合活動主辦單位，提供協助，例如消防處已提供可行的操作安排，配合夜市辦明火煮食。

 

李家超料黃金周大量旅客來港，將增加口岸人手應對

 

　　李家超表示，預計黃金周有大量旅客來港，港府時隔5年再復辦國慶煙花，他知道很多酒店，旅行組織收到很多查詢；文化體育及旅遊局已統籌各方面工作，業界亦很鼓舞，在不同方面，包括在旅遊配套、活動、景點提升，資訊發放、酒店交通方面，他知道業界幾乎是總動員準備。


　　他表示，政府會做特別針對性措施，在一些有較多旅客的口岸以及機場增加人手，當局會每日監察並應對旅遊人士增加的情況。他相信，香港會有一個很歡樂的國慶黃金周，令本地居民都可以參與，遊客亦會覺得香港多姿多彩。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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 香港想複製內地夜經濟模式？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

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