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鄧炳強指西九工業意外拘捕一名判頭，傳沈玉權被捕

27/09/2023

　　保安局局長鄧炳強表示，就西九龍地盤致命工業意外，警方暫時以職安健相關罪名拘捕一名62歲判頭，不排除稍後用其他罪名拘捕，包括誤殺。他形容事件非常嚴重，當局一定會嚴肅處理。


　　消息指，被捕人是連日一度失聯、分判商「沈氏創建」的董事沈玉權，他是兩名死者的僱主。據悉，警方深夜以電話聯絡到沈玉權，他凌晨1時許到警署後被捕，涉嫌違反《職業安全及健康條例》第6條，未有確保僱員的安全及健康。　
　
家屬與港鐵代表會面，指恩恤金安排無誠意
　
　　事件涉及港鐵商場圓方冷氣系統喉管更換工程，家屬早上到圓方與港鐵會面，會面約一個多小時。死者劉浩祥兒子在會後指，有關案件要2至3年才能完成裁決，兩個家庭都需要經濟支援，但港鐵提出的恩恤金沒有誠意，又指港鐵除了會協助安排法事外，未有妥善方案協助家屬善後。他表示，家屬間會再作商討，短期內再與港鐵代表會面。
　
與律政司商討，或循可公訴罪行追究僱主責任
　
　　勞工及福利局局長孫玉菡表示，涉事地盤屬密閉空間，初步顯示並無做足法例要求的工序，如有任何人不依法例，當局會依法追究。


　　他又表示，《職安健修訂條例》4月已獲立法會通過並生效，法例大幅調高罰則，是希望向全社會發出清晰訊號，表明大家一定要更重視職安健。他指出，一旦證實今次事件有人嚴重疏忽，局方就會與律政司商討，認真考慮引用新罰則，循「可公訴罪行」程序追究僱主的一般責任，最高可判罰款1000萬元及監禁2年。

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