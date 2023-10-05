  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【施政前瞻】施永青倡樓市全面撤辣，指炒風不會重臨

05/10/2023

　　中原集團主席施永青在一記者會上建議全面撤銷樓市「辣招」，認為過往推辣招屬權宜之計，但現時本港地產市場受壓較大，並可確認樓市已轉勢，冀政府措施「早做好過遲做」。他指出，買家印花稅（BSD）可考慮取消，因與政府「高才通」政策自相矛盾；取消雙重印花稅（DSD）則有助買樓收租人士。至於有指額外印花稅（SSD）取消後賣家將爭相放盤，令樓市暴瀉，他表示贊成自由經濟，自由放盤亦反映經濟情況，又指本港作為國際金融中心，不能將投資、投機行為妖魔化。

 

中原集團主席施永青（Rex攝）

 

　　施永青認為，全面撤辣令現時樓價急升機率很低，炒風應不會重臨，由於撤辣主要穩定市場，樓價有序下跌，亦予政府有空間作其他經濟補救措施，如配合減少土地供應。他又提到，若內地樓市遲出手，「叫停亦不容易」。

 

　　他預期，「撤辣」後樓價會有一定程度反彈，交投量會上升，因方便以往因成本較高而不入市的市民，否則全無功用。

 

黃錦康：未來1-2年經濟增長仍低 冀降社會成本

 

極馬集團榮譽主席黃錦康（Rex攝）

 

　　極馬集團榮譽主席黃錦康指出，「辣招」原為德政，由於過往有很多不成熟的炒家，但同時本港出現經濟增長跑輸的社會成本。他預期，未來1至2年，經濟增長仍低，因此期望今年《施政報告》可降低社會成本，可見現時樓市較1997年時健康，但經濟不太健康，冀經濟可見寬鬆措施。

 

美聯：全年樓價或轉跌3% 連跌兩年

 

（Rex攝）

 

　　美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，如果政府仍未「撤辣」或放寬相關措施，今年全年樓價有機會轉跌3%，即連跌兩年，反映進入深層下行周期。若明年息口未有大變化，不排除明年樓價再跌。嶺南大學兼任教授何濼生則指出，「撤辣」後經濟仍有可能反彈，反之亦然。

 

　　祥益地產總裁汪敦敬表示，現時並非樓市爆破，不見泡沫，總存款量達1997年樓市高峰前的5.8倍，銀行壞帳率亦低。他認為政府一直對樓市表態不清晰，或影響市場買樓或投地活動，因此撤或減辣，只屬其中一項動作，政府需多項動作，息口以外可處理投資環境，以利好市場走勢。富力地產(02777)香港區銷售總監邱宇傑指出，本港政府可參考內地城市減辣，又形容「辣招」為退燒藥，退燒後再食會「發冷」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.891
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.43%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.887
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.77%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.343
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.17%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.986
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.13%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:53 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:53 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

港姐蘇可欣8年苦無發揮宣布離開TVB！重操故業再做空姐：冇唔捨得啦
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
人氣文章

手機情報站．徐帥

巴塞隆拿MWC世界流動通訊展發布最新流動產品！科技新概念：Lenovo ThinkBook透明熒幕手提電腦、Motorola捲曲手機型爆登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

M+展覽「山鳴水應」：在瞬息萬變中，重新想像山、水、人與世界的關係 1
人氣文章

Fashion

Delvaux、Prada、LOEWE春日注目新手袋上架！低調奢華Léonce／可愛甜甜圈鏈條Flamenco Purse／簡約優雅Buckle Bag
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疑某品牌隱形眼鏡含菌女子眼睛頻發炎！戴隱形眼鏡沖熱水涼會損眼？視光師：勿做4大高危行為
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金