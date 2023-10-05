【施政前瞻】施永青倡樓市全面撤辣，指炒風不會重臨

中原集團主席施永青在一記者會上建議全面撤銷樓市「辣招」，認為過往推辣招屬權宜之計，但現時本港地產市場受壓較大，並可確認樓市已轉勢，冀政府措施「早做好過遲做」。他指出，買家印花稅（BSD）可考慮取消，因與政府「高才通」政策自相矛盾；取消雙重印花稅（DSD）則有助買樓收租人士。至於有指額外印花稅（SSD）取消後賣家將爭相放盤，令樓市暴瀉，他表示贊成自由經濟，自由放盤亦反映經濟情況，又指本港作為國際金融中心，不能將投資、投機行為妖魔化。

中原集團主席施永青（Rex攝）

施永青認為，全面撤辣令現時樓價急升機率很低，炒風應不會重臨，由於撤辣主要穩定市場，樓價有序下跌，亦予政府有空間作其他經濟補救措施，如配合減少土地供應。他又提到，若內地樓市遲出手，「叫停亦不容易」。

他預期，「撤辣」後樓價會有一定程度反彈，交投量會上升，因方便以往因成本較高而不入市的市民，否則全無功用。

黃錦康：未來1-2年經濟增長仍低 冀降社會成本

極馬集團榮譽主席黃錦康（Rex攝）

極馬集團榮譽主席黃錦康指出，「辣招」原為德政，由於過往有很多不成熟的炒家，但同時本港出現經濟增長跑輸的社會成本。他預期，未來1至2年，經濟增長仍低，因此期望今年《施政報告》可降低社會成本，可見現時樓市較1997年時健康，但經濟不太健康，冀經濟可見寬鬆措施。

美聯：全年樓價或轉跌3% 連跌兩年

（Rex攝）

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，如果政府仍未「撤辣」或放寬相關措施，今年全年樓價有機會轉跌3%，即連跌兩年，反映進入深層下行周期。若明年息口未有大變化，不排除明年樓價再跌。嶺南大學兼任教授何濼生則指出，「撤辣」後經濟仍有可能反彈，反之亦然。

祥益地產總裁汪敦敬表示，現時並非樓市爆破，不見泡沫，總存款量達1997年樓市高峰前的5.8倍，銀行壞帳率亦低。他認為政府一直對樓市表態不清晰，或影響市場買樓或投地活動，因此撤或減辣，只屬其中一項動作，政府需多項動作，息口以外可處理投資環境，以利好市場走勢。富力地產(02777)香港區銷售總監邱宇傑指出，本港政府可參考內地城市減辣，又形容「辣招」為退燒藥，退燒後再食會「發冷」。

撰文：經濟通採訪組

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