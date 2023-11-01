謝展寰：垃圾徵費初期可用寬鬆方法鼓勵減廢

垃圾徵費明年4月1日起實施，有私人屋苑計劃屆時向住戶免費派發指定膠袋，但有意見認為做法不符合污者自付原則。環境及生態局局長謝展寰認為，實施徵費初期可以用寬鬆方法鼓勵減廢，建議物管公司每月不要派足30個膠袋，如果住戶有需要，可自行購買，同時讓住戶養成減廢的習慣。



不用指定膠袋，可被定額罰款1500元



謝展寰出席《香港電台》節目時表示，若接獲投訴有個別屋苑經常有人不用指定膠袋，當局會加強巡查，10至15升的指定膠袋，每個收費不足2元，但若被票控違例，定額罰款為1500元，如果市民想慳錢，這並非聰明的方法。

他指，本港環境密集，不適合設立一般的大型廚餘回收桶，但政府會推動在私人屋苑設立智慧廚餘收集機，以及在大型商場和食肆放置廚餘回收盒。他指出，當局在約100幢公屋擺放智能廚餘回收桶，成效不錯，計劃擴展至全港約1500幢公屋，亦鼓勵私人屋苑申請政府基金添置相關設施。



暫未見可解除日本十都縣水產進口禁令



另外，日本明日將排放第三輪核污水，謝展寰說，目前看不到可以解除日本10個都縣的水產品進口禁令。他表示，今年5月日本發現一條魚的核污染含量超標180倍，過去兩日又有核污水懷疑「倒瀉」或排出，影響當地工人，初時指只有百多毫升，後來揭露發現涉及的核污水多數十倍，指事實反映處理核污水並大量排到大海，問題會不斷湧現，正是港府當初擔心之處，要港府解禁實在很困難。



至於日本駐港總領事館邀請港府官員到福島參觀核電站，他表示，要先了解更多詳情再作回應。

撰文：經濟通採訪組

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