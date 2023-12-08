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惠譽:目前無即時下調香港評級壓力，資產負債表仍穩健

08/12/2023

　　惠譽評級全球主權及超國家評級主管麥克名(James Mccormack)出席活動後接受媒體訪問時重申，維持香港的信貸評級為「AA-」，較內地的「A+」評級高一級，兩者評級展望均為穩定，目前沒有即時性的下調壓力。

 



過去幾年降級因香港治理接近內地

　　他提到，過去幾年惠譽曾降香港評級，部分原因是認為香港的治理(governance)與內地的治理愈來愈接近，故認為香港和內地評級應要更接近，故將兩者評級拉近了一個等級，但香港實行一國兩制，在稅制、貿易及財政政策等方面都與內地不同，認為可以支持兩地出現差異評級。


　　不過，雖然近年港府面對赤字，復甦步伐亦比預期疲弱，但以目前的債務水平、政府的償債能力而言，認為香港的資產負債表仍然穩健，足以支持目前評級，相信公共財政會隨著經濟復甦而增強，因此支持「AA-」評級，但增長前景或較該評級機構預期要弱一些。

聯匯制度中線不會出現風險

　　港府近日回應另一評級機構穆迪降香港展望評級時提到，與內地的聯繫不應成降級因素。麥克名認為，香港和內地兩個經濟體之間更深聯繫，意味香港將從內地的強勁增長中受益，在某些領域，香港與內地的融合將明顯有利於香港，故此，完全理解香港與內地緊密聯繫的好處。他指出，最好的證明就是聯繫匯率下，港元不是與人民幣掛鈎，而是與美元掛鈎。因此，在香港與內地和全球經濟聯繫的背景下，這也是需要考慮的重要因素。


　　他強調，不認為本港的聯繫匯率制度承受壓力，在全球金融市場受到挑戰的環境下，聯匯制度仍保持穩健，並且適合香港的經濟環境，不認為制度在中線而言會出現風險。

 

撰文:經濟通採訪組

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