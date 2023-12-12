羅兵咸:不建議派消費券，籲提供低息或免息置業貸款

羅兵咸永道香港預料，香港特區政府在2023/24財政年度將錄得財政赤字1100億元；估計截至2024年3月31日的財政儲備將降至7248億元，相當於約11個月的政府總開支。香港稅務合夥人王曉彥表示，當前財政儲備情況艱難但穩健的狀況，期望政府財政能穩步復甦。她又稱，今年年初發表的財政預算案宣派5000元消費券，涉及總開支約300億元，在本財年赤字高達1100億元的情況下，不建議再派發消費券，亦不希望這種「派錢」的措施成為政府經常性支出。



王曉彥指出，政府11月時將股票印花稅下調共0.06%，假設交易量不變，影響政府整體收入約2%，認為若股票印花稅再調低，交易量回升也能將稅收補充回來。對於樓宇印花稅方面，她認為，息口走勢、首期負擔能力及樓市前景均影響買家置業決定，樂見施政報告提出外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排，建議政府可向合資格人士提供低息或免息貸款，以刺激樓市交投。



個人稅務方面，她建議，擴大健康保險保費的稅務扣除範圍至自願醫保以外的私人醫療保險計劃；個人納稅人及其指定家屬所產生的私人醫療費用的稅務扣除，每人每年課稅年度的扣除上限為8000元；住宅租金及居所貸款利息的扣除上限由每課稅年度10萬元增至16萬元，並將居所貸款利息的最長扣稅期限由20年延長至25年；及將所有免稅額增加至少10%。

撰文:經濟通採訪組

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