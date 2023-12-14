香港往澳門金巴證實發現蝨蟲，全線車隊消毒除蟲

金巴證實，在香港至澳門的一輛巴士車內發現蝨蟲，將會對所有營運車輛進行消毒及滅蟲工作。



港珠澳大橋穿梭巴士發公告指，在星期三(13日)凌晨接獲旅客反映，在香港至澳門的穿梭巴士車內發現蝨蟲，經檢查後發現星期二(12日)晚接近午夜12時的一輛由香港開往澳門的雙層巴士出現蝨蟲，已立即安排所有車輛消毒除蟲，並加強檢查車內衞生。

撰文：經濟通採訪組

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