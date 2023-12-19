存保會調查：港人平均月儲9千元，儲蓄達108萬元才有安全感

香港存款保障委員會連續第六年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，結果反映在社會全面復常的情況下，香港人每人每月的平均儲蓄金額較去年顯著上升，由去年的7700元增至9000元，增幅達17%，儲蓄金額數字亦創調查以來新高。港人平均需要擁有108萬元儲蓄或流動資金才有足夠的「安全感」，較去年的59萬元大幅上升八成，也是進行調查以來最高的金額。



調查由存保會委託香港中文大學香港亞太研究所，於2023年9月6日至11月3日期間，透過隨機抽樣並以電話訪間形式，訪問了共1001名18歲或以上的香港人，並對401名全職家庭主婦進行了深入意見調查。



67%受訪者有儲蓄習慣，年內平均儲蓄目標逾18萬



今年調查顯示，約67%受訪者表示有儲蓄習慣，比例與去年相若。在有儲蓄習慣的受訪者中，約42%表示儲蓄是為了「應付不時之需」，其次27%是為「準備退休」。在有儲蓄習慣的受訪者中，約兩成表示有定下年內的儲蓄目標金額，較去年微跌3個百分點，但平均儲蓄目標金額則有所提高，由去年的17.2萬元上升至今年的18.3萬元，增幅約為6%。



同時，今年香港人就個人現有儲蓄所帶來的「安全感」評分亦有所上升，由去年的51.4分上升至今年的53.7分，扭轉自2019年以來連續三年的跌勢，更有七成半受訪者的儲蓄「安全感」評分50分或以上，較去年上升11個百分點。



有儲蓄習慣年輕人比例升至84%，每月平均儲蓄7900元



繼2018年後，今年的調查再次針對全職家庭主婦進行深人意見調查，調查顯示，約50受訪家庭主婦有儲蓄習慣，與5年前相約；她們今年每人每月的平均儲蓄金額為5600元，比5年前的4300元有顯著上升30%。



此外，約84%的18至29歲的年輕人有儲蓄習慣，比例較去年升24個百分點，他們每人每月的平均儲蓄金額為7900元，較去年的5000元增近六成，顯示年輕人有穩定、持續的儲蓄習慣外，儲蓄能力更有所提升。



港人儲蓄金額創調查以來新高，儲蓄「安全感」上升



香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，是次的調查在社會全面復常後進行，有助了解港人經歷三年疫情後，在儲蓄習慣及能力上的改變。她樂見整體市民每人每月的平均儲蓄金額有明顯升幅，而儲蓄金額數字更創調查以來新高，至於儲蓄的「安全感」亦有所上升，前者反映經濟情況較疫情期間有一定改善，而後者則顯示港人居安思危的意識進一步提高，希望透過積極、有紀律的方式儲蓄，無論順境逆境都可以為未來做好準備。

撰文：經濟通採訪組

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