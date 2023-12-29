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原址換地業權要求放寬，發展局：祖堂地收地複雜

29/12/2023

　　香港政府計劃擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」，容許私人土地業主，向政府申請原址換地，只要申請人購得指定發展用地內9成或以上的私人土地，政府也會考慮處理申請，並收回餘下一成或以下的第三方土地，批給申請人。

 

　　發展局常任秘書長何佩玲今早在《商業電台》節目上表示，新界土地過往夾雜很多「祖堂地」，由於賣出土地需要持份者經內部決策程序決定，令過往發展商在新界收地較為複雜。民政及青年事務局正與鄉議局商討如何簡化賣地程序。

侯志強：由政府收回餘下土地較方便

　　上水鄉議會主席侯志強指，「祖堂地」過往一般過往用作祭祀，當中很多農地現時都已荒廢，法例要求在賣出「祖堂地」時要經過專員批核，如有人反對一般難以賣出，加上持有土地的子孫一般身處不同地方，令發展商難以百分百收回所有土地。侯志強指，新政策下由政府收回餘下的土地較方便，又指新界人對政府定出的地價一般都無太大意見。

何佩玲：放寬業權已平衡多方利益

　　何佩玲提到，過往要求申請人購得全部土地才考慮換地申請，會令發展項目要「斬件」發展，指今次放寬政策，有助日後北部都會區的發展。


　　她表示，政策要求申請人購得9成土地仍屬高的比例，強調已平衡多方利益，申請人亦要補足所有土地的地價。以往法庭有案例，即使發展的土地日後會用作私人發展，政府仍有法律依據，為新發展區發展更整全而收地。


　　她又指，在新政策下，政府會要求發展商在發展項目中興建公共設施，並與住宅發展同步落成，有關設施在落成後會交回政府管理，有關的公共設施的興建費用可在補地價中扣減。

撰文：經濟通採訪組

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