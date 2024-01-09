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學者支持港府調整公共服務收費，但指無助紓緩財赤

09/01/2024

　　財政司司長陳茂波日前表示，政府會檢視長期未調整的公共服務收費。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，如果部分公共服務收費長年沒有加價，當局應該追回通脹加價，做法合理，但若要在市民必須使用的項目上加價，則要視乎對民生的影響。

 



反對向港人徵收陸路離境稅

　　莊太量在一個電台節目上表示，現時政府財赤近千億元，各項收費涉及的開支大為100億元，即使加價一半，只是多收約50億元，對紓緩財赤幫助亦不大。他又認為，向港人徵收陸路離境稅的建議不可行，因為這不單不利香港與內地融合，而且只向港人收費會偏離徵稅原則，加上過關時間短促，未必有時間收費。

黃俊碩倡設檢視收費機制，並增加各類罰款金額
　　
　　會計界立法會議員認為，長遠應設立檢視機制，每3至5年調整收費。他建議當局增加各項罰款金額，包括違例泊車、遲交報稅表、遲還圖書等。由於公共服務只佔政府收入一小部分，即使加價對紓緩財赤幫助不大。他又認為，派消費券經濟效益不大，並非理想的做法。當局應該把財政儲備花費在更適當的地方，例如扶貧政策。

社區組織建議研收暴利稅

　　社區組織協會副主任施麗珊表示，現時經濟環境不好，基層的負擔很大，希望當局不會調整收費，而公立醫院急症室是基本及緊急的服務，如果增加收費，只會令基層市民受害。她建議，當局研究徵收暴利稅，向利潤高的企業徵收累進式稅項，以減少對基層的影響。

 

撰文：經濟通採訪組

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