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陳茂波：本港去年經濟增長3.2%，滿腦子公共財政可持續問題

15/01/2024

　　財政司司長陳茂波表示，本港去年錄得3.2%經濟增長，他現正預備預算案，形容滿腦子的都是公共財政的可持續。

 


　　港府去年接連調低全年經濟預測。財政司司長陳茂波在一個活動致辭時指出，本港去年全年的經濟增長是3.2%，即低於去年中預測4-5%，但跟近期調整的預測一致。

吸引重點企業方面取得進展

　　他指，很多時提及可持續是應對氣候變化，而他想到的可持續就是公共財政。在開源節流方面，特區政府全力拼經濟，希望經濟快速可持續增長，將蛋糕做大，讓社會不同層面人士受惠，本港在這方面取得一些進展，尤其是吸引一些重點企業，因為香港除了國際金融中心，亦要把握創科及大灣區機遇，為未來經濟提供持續增長動力。

資金進出處淨流入狀態

　　陳茂波又在網誌稱，面對全球高息環境和外圍不利因素，過去一年本港資產市場備受壓力，但實存的投資機遇變得更為吸引。香港總存款額去年首11個月達到約16萬億港元，加上12月初步數字，預計全年增長超過5%，加上去年全年約2500億港元經南向通流入本港股票市場，反映資金進出仍處於淨流入狀態。


　　他引述有報告預料，香港的財富管理業務，2022-27年每年都錄得7.6%升幅，加上人工智能(AI)、生物科技等產業逐漸成形，不少熟悉香港的國際投資者都認同，香港是其中一個最理想選項。


　　他稱會在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，趁機介紹香港及內地最新發展。

 

撰文：經濟通採訪組

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