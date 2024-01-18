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李家超期望新聞工作者團結，將香港獨特優勢展現

18/01/2024

　　行政長官李家超表示，在香港踏上新征程的關鍵時刻，希望新聞界朝著3個目標與政府並肩同行，包括弘揚愛國心、團結說好香港故事，以及成為政府與市民的溝通橋樑，為建設美好香港，以及為中華民族偉大復興做出貢獻。

 


　　李家超表示，特區政府會完成基本法第23條立法，與香港國安法結合，完善特區維護國家安全的法律制度，同時政府將多管齊下，全力推廣國家安全教育和愛國主義教育，期望新聞工作者透過專業報道，加深市民認識國家歷史文化及現實國情。


　　李家超又指，現今世界政經局勢複雜多變，西方部分政客及媒體，不斷針對香港，編造謊言、散播假象，故意將香港說成一個好像沒有自由的地方，完全違背事實，期望新聞工作者團結起來，將香港的獨特優勢展現，又指新聞工作者的使命是為民發聲，每一篇專業報道，有助政府掌握民意，以及推行政策更到位。


　　李家超表示，去年香港經濟平穩復甦，搶人才、搶企業等工作成果豐碩，有利於民生的政策措施逐漸落實，社會回復和諧穩定，政府將繼續帶領香港，把握好一國兩制的獨特優勢，激發經濟發展動能，惠民生、添幸福。

 

撰文:經濟通採訪組

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