證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控

證監會公布，就早前對一個「唱高散貨」集團進行全面調查後，懷疑集團骨幹成員劉家榮昨(29日)在東區裁判法院被檢控。另有兩名懷疑集團成員早前已因與本案有關而被檢控。

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劉家榮被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反了《證券及期貨條例》第300條及《刑事罪行條例》第159A和159C條。



案件押後至今年4月8日。法院批准劉保釋，條件是他繳交40萬元保釋金；不得離開香港；交出所有旅行證件；及定期到警署報到。



證監會表示，由於法律程序已經展開，不會作出進一步評論。

撰文:經濟通採訪組

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