李家超到林村探訪長者，「祝願香港龍騰新程 市民身體健康」

大埔林村今日起至年初四（13日），一連七日舉辦「林村許願夜市」。行政長官李家超到訪林村，又到林村康樂中心與村內長者品嚐盆菜。李家超又到訪攤檔，在寶牒寫上「祝願香港龍騰新程 市民身體健康」，其後他將寶牒拋上許願樹。

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李家超今早在民青局長麥美娟陪同下，到大埔出席林村長者關愛活動。李家超致辭時說，今日是年廿八，很快會送兔迎龍，祝願長者「龍精虎猛」及「龍騰高飛」。他之後到林村許願樹，與一眾小童拋寶牒，又參觀夜市攤位的準備情況。



為配合18區日夜都繽紛活動，大埔林村許願廣場由今晚起至大年初四晚上舉辦「林村許願夜市」， 除了首創夜光許願樹讓市民以發光寶牒祈福外，夜市亦設有多個發光燈牌及人造景的打卡裝置，另外亦有嘉年華遊戲攤位及傳統和街頭風味美食，以及漁農產品等。

撰文:經濟通採訪組

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