港聞| 浸大文學社科兩院合併，下月交校董會審議

浸大校長衞炳江出席新春傳媒午宴致辭時表示，浸大多年前開始推動跨學科發展，已成立了4個跨學科課程，去年整合了商學院轄下的學系，今年將會合併文學院和社會科學院，合併方案早前已在浸大教務議會通過，下月將於校董會審議。





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衞炳江指，傳統分開文理科的概念已經過時，因此在2年前推出4個跨學科的本科課程，有關課程收生理想，校方亦成立跨學科本科課程部，配合有關課程。



浸大副校長、署理文學院長周偉立指，通過合併草案後，校方已成立了6個工作小組，針對合併後的4個學部的未來方向，亦探討學術發展及學生組織等事務，以及行政人員等整合等。他又指，兩科合併的主要目的是希望加強不同範疇的合作，令同學更容易選修不同學科的科目。



浸大社科院院長黎永亮認為，大學有任何新改革，都可預期學生會有擔憂，校方已舉辦多場師生諮詢會，收集到的建議都有融入到合併草案中，未有任何一位教職員完全反對合併。大學現時是「求才若渴」，未來會繼續招募人手，不會因合併而削減人手。

撰文:經濟通採訪組

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