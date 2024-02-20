預算前瞻 | 學者倡未來3至5年各部門削開支1%，不宜開徵新稅

政府將於下周三(28日)發表新一份財政預算案，受賣地和印花稅收入減少影響，財政司司長陳茂波預計今個財政年度赤字可能略超過1000億元，比原先估計570億元高。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，政府財赤主要受周期性影響，不擔心出現結構性赤字問題，當前不適宜加稅或加開新稅種。他建議各政府部門應開展為期3至5年的削減開支工作，但不提倡公務員減薪，可繼續凍結編制或限制加薪幅度。他繼續呼籲撤銷樓市「辣招」，而面對財政壓力較大，政府應押後大型發展項目1至2年。

推薦閱讀:

【提振Ａ股】新官上任連軸轉，吳清曾到券商營業部見股民代表

吳清履新中國證監會主席後，密集展開工作，先在春節假期期間向金融機構從業者開出大量罰單，假期後兩日再連開多場座談會，期間據報吳清還率隊前往券商營業部，與個人投資者代表面對面交流......

【外圍經濟】法德兩國將提議減少會損害經濟增長的歐盟準則

法國財長勒梅爾表示，將在3月初聯合德國經濟部長哈貝克，提議減少阻礙企業發展、損害增長的歐盟準則......



政府財赤受周期影響，現不宜加稅或徵新稅種



莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時指，香港政府收入主要來自於利得稅、印花稅和賣地收入，但本港經濟受到金融周期性影響，印花稅和賣地收入大減，本港仍是金融中心城市，相信上行周期重臨時，政府收入將足以應付包括人口老化等結構性問題帶來的額外開支，因此不擔心政府會陷入結構性赤字的風險。



莊太量強調，香港優勢是營商環境便利，稅制應堅持簡單低稅制，認為現階段不宜加稅或開徵新稅種，除非有跡象表明香港陷入結構性赤字，或新的單項稅種可彌補重大的收入損失，否則便沒有研究的必要。



籲未來3至5年各部門削開支1%，惟不提倡公務員減薪



面對公共財政壓力，政府各政策局及部門須推行「資源效率優化計劃」，扣減2024至25年度以及2025至26年度經常開支資源各1%。莊太量認為相關做法可行，因政府部門主管過往傾向將每年獲批的開支耗盡，防止自己的部門萎縮，以致造成部分不必要開支。他建議政府應將計劃進一步延長到3至5年，每年各部門削減1%開支，以減輕整體財政負擔。



不過，莊太量不認同公務員減薪，因現時本港薪酬趨勢仍在向上，政府減薪即與經濟不同步，或會造成公務員流失問題，折衷可繼續凍結公務員編制，或將加薪幅度控制在低於整體勞工市場水平。



樓市辣招成效不再，倡推遲個別大型項目



對於樓市應否全面「撤辣」，莊太量強調，「辣招」政策的目的主要為了壓抑樓價，但樓價近年已見回落，市場炒風不再，認為若果政策已不能符合到原先目的，便應將其撤銷。他又指，在樓市最興旺時，雙重印花稅只為政府帶來約90億元收入，但賣地收入過往卻動輒上千億元計，重申「辣招」並非旨在增加稅收，如顧及印花稅收入而不「撤辣」，則不符合當初推出政策的原意。



有聲音提倡暫緩交椅洲人工島等大型發展項目，莊太量指，政府當前面對財赤問題，個別大型項目可押後一至兩年，避免多個項目同一時間上馬，亦可採用「片區開發模式」發展，讓發展商資金參與項目的基建投資，減輕政府現金流壓力。



取消「派糖」或致立法會不通過預算案



紓困措施方面，莊太量認為《預算案》也涉及政治考慮，若完全取消「派糖」措施，會令市民不高興，立法會也有機會不通過《預算案》，建議在政府財政壓力較大的情況下，寧將消費券金額和稅務寬免等減半，也不應完全取消。



政府債務總額宜設約6000億元上限



上一份《預算案》提出今後至少5個年度每年發債650億元，莊太量指出，政府發債所創造的是「現金流」而非「收入」，日後需要還款，雖然不反對政府透過發債在短期內「做靚條數」，但由於香港沒有獨立貨幣政策，還債單靠政府盈餘，因此建議長遠要為債務設上限，未償還債項佔本地生產總值(GDP)的比重不宜超過20%，以本地生產總值約3萬億元計，總體債務上限約為6000億元。

撰文：經濟通通訊社記者 趙嘉駿

2024-02-20｜內地史上最大「降息」幅度 惟股市唔爭氣？| 比亞迪掀減價潮 VS 小鵬望做行業第一︱#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解