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香港新聞| 稅務學會:建議豁免首次置業印花稅，不宜推新稅種

23/02/2024

　　新一份《財政預算案》將於下周三(28日)發表，香港稅務學會認為，政府應著重於研究擴闊稅基及對香港現行稅制進行全面檢討，隨著全球及本地最低稅將於2025年起在香港實行，香港的稅收制度將會變得比以前複雜。對於大型跨國企業以言，香港目前的稅務競爭優勢亦可能會被削弱，因此制定一系列措施尤為重要，當中包括為企業提供稅務簡化和提高稅務確定性的措施，以及促進重要戰略行業發展的措施。

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　　該學會建議，降低薪俸稅最高邊際稅率至15%；豁免首次置業印花稅；私營醫院住院費用的薪俸稅扣減；醫療保險保費的薪俸稅扣減；提高各項免稅額及允許分攤供養父母、祖父母、外祖父母免稅額，和長者住宿照顧開支扣稅額；取消有關供養父母、祖父母、外祖父母免稅額「通常居住於香港」的要求；延長額外子女免稅額適用年份，並為撫養子女開支提供薪俸稅稅務扣減。


　　該學會名譽秘書曾詠雅指出，擴寬稅基並非僅僅為了增加政府稅收，而是令到稅收更穩定及平衡。在經濟下行的時候，確實不宜推出新稅種，但政府應該未雨綢繆，早日檢視稅制。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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