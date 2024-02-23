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香港新聞| 港鐵明天半價乘車「感謝日」，6條路線增加370班車

23/02/2024

　　港鐵(00066)明天推出「感謝日」，乘客以八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，可享車費半價優惠，來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程都可享優惠，但不包括東鐵線頭等額外費用、機場快線及港鐵接駁巴士，以及不適用於使用感應式信用卡或扣賬卡付費的車程。

 

港鐵明天推出「感謝日」，乘客以八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，可享車費半價優惠

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　　6條港鐵路線，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線及東鐵線明天會加密班次，合共增加370班車，輕鐵也會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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