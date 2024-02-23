預算案| 麥萃才:不預期大幅撤辣，政策需顧及持續性

．麥萃才預期預算案不會大規模撤銷辣招，最低限度不會撤銷抑壓炒賣的額外印花稅

．但仍是次要問題，市民入市與否仍取決於樓價及息口升跌

．政策目標亦非優先補回樓價下跌缺口，而是以需求管理措施增加非用家成本

新一份財政預算案將於下周三(28日)公布，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，預期預算案不會大規模撤銷辣招，最低限度不會撤銷抑壓炒賣的額外印花稅(SSD)，他亦質疑買家印花稅(BSD)或新住宅從價印花稅(NRSD)調整逼切性，但今次或有一定調整空間。他認為減辣稅，亦即交易費用降低，有機會刺激交投，但仍是次要問題，市民入市與否仍取決於樓價及息口升跌。

推薦閱讀：

【國際要聞】妻子在家工作，丈夫偷聽其工作對話後進行內幕交易

美國證券交易委員會(SEC)表示，一名德州男子在偷聽妻子與BP同事的談話後，進行內幕交易，賺取近176萬美元........

報告指商湯(20)大裝置實現大模型推理效率提升600%

商湯(00020)引述國際調研機構Frost & Sullivan聯合頭豹研究院發布的《2023年中國AI開發平台市場報告》指出，商湯科技在市場綜合競爭表現位列國內第一........



麥萃才接受《經濟通通訊社》專訪時指出，若撤銷所有辣招，如香港經濟谷底回升及美國大幅減息後樓市熾熱，反問其時是否再要增加辣稅。他續指，任何政府政策均要考慮持續性問題，否則會令市場無所適從。此外，政策目標亦非優先補回樓價下跌缺口，而是以需求管理措施增加非用家成本，提升市民可負擔樓宇能力，惟仍未達標。



至於最新負資產宗數創近20年新高，麥萃才認為屬技術性結果，不需特別憂慮，且現時按保計劃壞帳率低於0.1%，亦屬可控水平。他續指出，市場大多屬於自住物業，若可續供，業主亦不會急於出讓，及影響投資信心。





倡以科技壓縮發展年期增投地意欲，無需停止賣地





賣地收入連續兩年大幅遜於指引，發展商因借貸成本高昂等因素而減少買地。麥萃才認為，息口屬不可控因素，但可思考香港房地產項目行政程序可否由現時6至8年壓縮，如採科技方式、電子平台處理，以降低成本，加快資金回籠，提高投地意欲。至於停止賣地，他認為無助基本情況改變，考慮到政策連貫性，無此需要。





長遠基建應續做，建議公私營合作或發債





面對連年財赤，社會各界呼籲政府新一份《財案》量入為出，如停止大型基建。麥萃才指出，在投資類開支方面，現金只僅變成固定資產入帳，以造地為例子，其後可興建住宅、商業物業會帶來長遠收入，應繼續進行，且現時仍缺住宅、工商業用地。針對現時融資問題，他建議基建可「斬件」採公私營合作發展，或發債幫助。

學者指不應再「派糖」，開徵新稅莫因加得減

政府預期連續4年錄得財赤，同時面對賣地收入及稅收減少。麥萃才表示，現時財赤屬於周期性或結構性仍有爭論，需觀察多1至2年，待經濟由低位反彈，赤字或會完結，或證明是否結構性財赤。

不過，他稱政府對於民生服務等收費多年未經調整，建議可按累積通脹、累計成本，並考慮市民承擔能力合適增加費用。雖然此舉不會為政府帶來很大收益，但以審慎理財而言，「慳得一蚊得一蚊」；在用者自付角度來看，應要原則性上增加部分收費。



他亦指出，去年本港GDP增長3.2%，在全球已發展中經濟體中增幅不算少，因此《財政預算案》再「派糖」亦不適合，應集中資源幫助有需要市民，同時限制及重新審視個別福利開支，令支出不會爆炸式增長，導致長年赤字。不過，若經濟增長未達應有回報，政府亦應進行收入再分配工作，惟不等於絕對公平或「人有我有」。



另一方面，他反問過去政府在盈餘時期，財政處理是否理想，稱未來在不加稅及削減服務前題下，當經濟好轉時，政府有儲蓄需要。





結構性財赤有待觀察，盛事經濟助推動就業





財政司司長陳茂波早前今年初時表示資本增值稅屬「研究範圍」，但隨即改口指短期不具備開徵該稅項條件。麥萃才指出，就算要開徵新稅種，原則上亦不希望「因加得減」，他舉例指資產增值稅、消費稅、離境稅均可能不利香港經濟。此外，政府要考慮新稅種或擴闊稅基是否能增加大量收入，並衡量會否損害持分者利益。



政府近期力推盛事經濟。他指出，旅遊業GDP於2017年至18年佔比少於5%，雖然此舉未必為政府帶來巨大收益，但能為社會帶來非技術就業機會，尤其是在經濟不景時，各個國家亦爭相推動旅遊業，因服務業所需資源不大。

撰文：經濟通採訪組

2024-02-23｜比特幣上觸53000 「減半」前維持強勢 今年有望再創新高？#王逸熙 #直播｜hot talk 1點鐘

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解