香港新聞| 政府船隻資助計劃3艘新船3月起投入服務

．政府於2019年《施政報告》推出船隻資助計劃，首階段涉及22艘新船，其中3艘已經完成交付至2間船公司

．新船將於3月起陸續投入服務，其餘船隻亦會陸續交付

．將加入母嬰或寵物專用座位，同時設海上緊急逃生系統

政府於2019年《施政報告》推出船隻資助計劃，預留逾57億元資助渡輪公司，為合共10條航線，分兩階段全面更換47艘新船。首階段涉及22艘新船，其中3艘已經完成交付至2間船公司，將於3月起陸續投入服務，其餘船隻亦會陸續交付。

推薦閱讀:

《本港樓市》天瀧暫沽27伙，部署第四季現樓續推售

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝在記者會上指出，由恒地(00012)、新世界發展(00017) 、會德豐地產、中國海外(00688)、華懋及帝國集團共同發展的啟德「天瀧」現暫售.....

《中國房產》濟南買新樓送1萬元消費券，限頭五千名網簽買家

山東濟南市住建局宣布舉行「置業送消費券」活動，凡於今年3月1日-31日期間購買新建商品住宅.......



運輸及物流局局長林世雄出席首批新船發布典禮致辭時表示，新渡輪與港九小輪一直致力經營6條主要離島航線。去年兩家渡輪公司營運的離島航線，總乘客量高達1640萬，平均每日接載近4.5萬人次的乘客往來香港與離島之間，而採用更環保的船隻已是大勢所趨，希望透過計劃資助離島渡輪公司購買新船，提升乘客體驗之餘又能推動環保，計劃第一階段下的22艘新船將會陸續到付。





＊加入母嬰或寵物專用座位＊





林世雄希望資助計劃能夠提升乘客的渡輪體驗，又指新船透過鋁合金及碳纖維等環保物料，做到推動環保，在設計上亦以人為本，加入充電設施，以及母嬰或寵物專用座位。



新渡輪董事長黃烈彰在發布典禮致辭表示，公司旗下兩艘新船均能乘載約500名乘客，船體外型美觀、航速快捷，同時有母嬰專用座、額外通風設施的寵物區、更多輪椅座位和行李架等人性化設施。其中「新明珠8」是鋁合金船，船身較輕、油耗低；「新明珠2」使用碳纖維複合材料，具有耐腐蝕、抗疲勞等優勢。





＊設海上緊急逃生系統＊





港九小輪董事局主席張大基致辭說，公司旗下的新船「港九1」使用碳纖維物料及國際高級別控制排放的機器，而船隻長度和闊度增加，讓乘客更加舒服。安全方面是首要考慮，船隻有與飛機差不多的海上緊急逃生系統，以滑梯將乘客送往救生筏，亦按照最新國際高速船規範建造，未來將加強訓練船員。

撰文:經濟通採訪組

2024-02-27｜新秀麗擬私有化？｜理想股價曾飆兩成 小心獲利回吐？｜比亞迪推新車兼減價 「兩條腿走路」方針可取？︱#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解