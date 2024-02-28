預算案 | 陳茂波：政府將發債千二億元，零售部分佔700億元

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示，2024/25年度政府將發債1200億元，當中700億元為零售部分，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。

他指出，香港的債券發行一直在亞洲處於領先地位，國際債券的發行量在亞洲區已連續七年排名第一。去年預算案建議將「政府綠色債券計劃」涵蓋的範疇擴大至可持續金融項目，並成立「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。政府會將這兩項計劃的合共借款上限訂為5000億元，以增加額度調配的靈活性，集資所得將撥入基本工程儲備基金，投資於有利長遠發展的項目。這兩項計劃將逐步取代現時的「政府債券計劃」。

陳茂波表示，2024/25年度政府將發債1200億元，當中700億元為零售部分（Tony攝）

續深化互聯互通機制，便利人幣跨境投資和流通

陳茂波表示，政府會繼續深化內地與香港互聯互通機制，便利人民幣跨境投資和雙向流通，提高離岸人民幣流動性；亦鼓勵機構提供更多離岸人民幣產品及風險管理工具，以及在港進行人民幣融資。

商討將房地產投資信託基金納入互聯互通機制

此外，亦會將債務工具中央結算系統（簡稱CMU系統）發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台，更好地支持包括人民幣跨境清算、交易結算、託管等業務。

研引入股票大宗交易 將人民幣櫃台納入港股通

陳茂波表示，內地與本港金融市場的互聯互通不斷增量擴容，債券通、跨境理財通、ETF納入互聯互通標的、利率互換通等，近年相繼落實，進一步豐富內地和國際投資者的資產配置和風險管理選擇。

他提及，今年港交所將會舉辦「互聯互通十周年座談會」，與業界分享經驗，並探討如何注入新活力。政府將會在內地展開聯合路演，進一步推動互聯互通的發展。政府正與內地積極商討引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。

撰文：經濟通採訪組

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