香港新聞| 業界料投地意欲保守，下季沙田住宅地估值7-9億元

．政府下年度將會推出8幅住宅地，涉5690個單位，其中6幅為滾存住宅地，2幅新增住宅地均位於沙田小瀝源

．預料下年度潛在供應約15150個單位

．美聯測量：東涌、赤柱、掃管笏偏遠地區項目仍存一定流標風險

政府下年度將會推出8幅住宅地，涉5690個單位，其中6幅為滾存住宅地，2幅新增住宅地均位於沙田小瀝源。連同鐵路物業發展項目、市建局項目及私人重建發展項目，預料下年度潛在供應約15150個單位。

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中原測量師行執行董事張競達表示，下年度賣地屬關鍵一年，撤辣後相信發展商對後市看法轉趨樂觀，但會否積極投地，仍言之過早。該8幅住宅地總估值共約207.5億元。較矚目的相信是重推的赤柱環角道地皮及東涌新擴展區地皮，兩者估值分別約72、10.7億元。



至於第一財季將推出一幅沙田小瀝源住宅地，料可吸引發展商垂青參與投地，預計每呎樓面地價6000元，地價約8.9億元。





＊美聯測量：東涌、赤柱、掃管笏偏遠地區項目仍存一定流標風險＊





美聯測量師行董事林子彬表示，下財年新增的兩幅的沙田項目料較受市場歡迎，其規模及投資額適中，估計是次推出的8幅住宅地皮合共估計值約188.8億元。他續稱，由於目前息口仍然高企，加上市場仍有不少新供應及貨尾單位，以及土地儲備充裕，相信發展商投地意欲仍保守，需視乎撤辣後樓市變化。他亦稱，東涌、赤柱環角道、青山公路掃管笏段及啟德項目入標反應仍然具有挑戰或存流標風險。



首財季將推出新增的沙田小瀝源源順圍項目，林子彬料出價傾向審慎，若以每呎樓面地價5000元計算，估值約7.43億元。至於另一幅同位於沙田小瀝源發展規模適中，估值約13.8億元。



此外，其他滾存地皮中，他相信以啟德第4B區5號地盤項目較為矚目，若以每呎樓面地價6000元計算，估值約67.81億元。



至於市建局的3幅地皮中，他料九龍城項目及旺角山東街項目均受歡迎；曾流標的觀塘項目入標反應將因投資額等有壓力。





＊兩商業地估值11-35億元＊



至於新增的一幅商業地皮位處石門，林子彬指出估值約10.48億元；滾存的啟德商業地皮估值約34.55億元。由於目前市場對商業項目的前景較保守及觀望，他相信推出時的反應仍然會受壓。對於新增的洪水橋工業地，發展條件亦較複雜，他相信會以用家對項目興趣較大。



世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政表示，對於今次政府賣地計劃持樂觀看法。他料，首財季推出的沙田住宅地地皮面積偏細，將引起發展商投標興趣，賣出機會高。



他亦稱，全面撤辣及金管局將物業發展項目融資比率上限回復至2017年以前的水平，相信對投地有振奮作用。

撰文:經濟通採訪組

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