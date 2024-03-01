  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港新聞| 業界料投地意欲保守，下季沙田住宅地估值7-9億元

01/03/2024

．政府下年度將會推出8幅住宅地，涉5690個單位，其中6幅為滾存住宅地，2幅新增住宅地均位於沙田小瀝源

．預料下年度潛在供應約15150個單位

．美聯測量：東涌、赤柱、掃管笏偏遠地區項目仍存一定流標風險

 

政府下年度將會推出8幅住宅地，涉5690個單位，其中6幅為滾存住宅地，2幅新增住宅地均位於沙田小瀝源。連同鐵路物業發展項目、市建局項目及私人重建發展項目，預料下年度潛在供應約15150個單位。

 

　　政府下年度將會推出8幅住宅地，涉5690個單位，其中6幅為滾存住宅地，2幅新增住宅地均位於沙田小瀝源。連同鐵路物業發展項目、市建局項目及私人重建發展項目，預料下年度潛在供應約15150個單位。

推薦閱讀:

【兩會在即】民建聯將提31項建議，倡旅客入境免稅額增至3萬元

全國兩會下周召開，港區全國人大常委李慧琼與民建聯港區全國人大代表及政協，提出合共31項建議........

【國際要聞】美國加州遭受暴風雪威脅，德州發生史上最嚴重山火

暴風雪正在迫近美國加州的冬季度假地區，並可能出現超過3.7米的降雪........

 


　　中原測量師行執行董事張競達表示，下年度賣地屬關鍵一年，撤辣後相信發展商對後市看法轉趨樂觀，但會否積極投地，仍言之過早。該8幅住宅地總估值共約207.5億元。較矚目的相信是重推的赤柱環角道地皮及東涌新擴展區地皮，兩者估值分別約72、10.7億元。


　　至於第一財季將推出一幅沙田小瀝源住宅地，料可吸引發展商垂青參與投地，預計每呎樓面地價6000元，地價約8.9億元。



＊美聯測量：東涌、赤柱、掃管笏偏遠地區項目仍存一定流標風險＊



　　美聯測量師行董事林子彬表示，下財年新增的兩幅的沙田項目料較受市場歡迎，其規模及投資額適中，估計是次推出的8幅住宅地皮合共估計值約188.8億元。他續稱，由於目前息口仍然高企，加上市場仍有不少新供應及貨尾單位，以及土地儲備充裕，相信發展商投地意欲仍保守，需視乎撤辣後樓市變化。他亦稱，東涌、赤柱環角道、青山公路掃管笏段及啟德項目入標反應仍然具有挑戰或存流標風險。


　　首財季將推出新增的沙田小瀝源源順圍項目，林子彬料出價傾向審慎，若以每呎樓面地價5000元計算，估值約7.43億元。至於另一幅同位於沙田小瀝源發展規模適中，估值約13.8億元。


　　此外，其他滾存地皮中，他相信以啟德第4B區5號地盤項目較為矚目，若以每呎樓面地價6000元計算，估值約67.81億元。


　　至於市建局的3幅地皮中，他料九龍城項目及旺角山東街項目均受歡迎；曾流標的觀塘項目入標反應將因投資額等有壓力。


　　
＊兩商業地估值11-35億元＊


　　至於新增的一幅商業地皮位處石門，林子彬指出估值約10.48億元；滾存的啟德商業地皮估值約34.55億元。由於目前市場對商業項目的前景較保守及觀望，他相信推出時的反應仍然會受壓。對於新增的洪水橋工業地，發展條件亦較複雜，他相信會以用家對項目興趣較大。


　　世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政表示，對於今次政府賣地計劃持樂觀看法。他料，首財季推出的沙田住宅地地皮面積偏細，將引起發展商投標興趣，賣出機會高。


　　他亦稱，全面撤辣及金管局將物業發展項目融資比率上限回復至2017年以前的水平，相信對投地有振奮作用。

撰文:經濟通採訪組

 

2024-03-01｜滙控聯想業績皆未如理想，股價下跌仍具投資價值？｜#伍禮賢 #直播｜普通話Friday｜hot talk 1點鐘

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00762

中國聯通

5.820

異動股

08020

宏海控股集團

0.055

異動股

02257

聖諾醫藥－Ｂ

11.680

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00762 中國聯通
  • 5.820
  • 08020 宏海控股集團
  • 0.055
  • 02257 聖諾醫藥－Ｂ
  • 11.680
  • 02487 科笛－Ｂ
  • 8.000
  • 08146 怡園酒業
  • 0.128
股份推介
  • 00257 光大環境
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 343.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.480
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 9.010
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 277.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.050
  • 00005 滙豐控股
  • 61.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.400
  • 00388 香港交易所
  • 240.000
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 194.700
  • 目標︰$230.00
  • 00286 愛帝宮
  • 0.070
  • 目標︰$10.00
  • 00819 天能動力
  • 7.100
  • 目標︰$7.80
熱炒概念股
即時重點新聞

01/03/2024 16:33  《盤後部署》恒指低開高收重上10天線，中升股價吸引目標19元

01/03/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.3%，撤辣後跌幅有望逐步收窄

01/03/2024 15:47  【內房困局】德銀據報對世茂集團(00813)提起清盤訴訟

01/03/2024 14:24  【預算案】陳茂波：交椅洲人工島料延遲2至3年

01/03/2024 13:16  澳門2月博彩收入184.86億澳門元，按年升79%

01/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒６８億元，買中電信沽騰訊

01/03/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】花旗維持唱淡港交所兼降目標，高盛大削地產股目標

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

01/03/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８２８４，一年期拆息維持４﹒５厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所上季盈利遜預期大行看法分歧，股價積弱可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 陳茂波：交椅洲人工島料延遲2至3年新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打｜靜待下周內地兩會行情，後市整固待破？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

WhatsApp新功能｜新增超實用「日期搜索訊息」！教你2 Steps超快找回對話記錄！打工仔必學！一文重溫5大WhatsApp新功能 1
人氣文章

娛樂情報

周潤發中環餐廳與女友人撐枱腳！粉絲一貼心舉動獲發哥「獎勵」：你在中間我們一起拍照
人氣文章

著數速遞

深水埗電腦節優惠 | 「玩·食·腦」2024一連三日開鑼！Samsung、LG智能電視勁減$2,600／手提電腦最平$2,299／憑優惠券買低至3折Philips電競顯示屏！即睇詳情、更多筍貨 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

《和我的老公結婚吧》：拆解「假面閨密」宋昰昀的話題裸妝！粉嫩撒嬌唇色來自Chanel、可憐風眼妝靠這款眼影盤
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
高尿酸｜4個問題不可不識：尿酸正常值？尿酸的來源？尿酸為何沉積？尿酸的高危一族？
人氣文章
過年飲食放肆致傷肝！營養師：常飲呢種飲料易有脂肪肝！推介9大護肝食物，一種蔬菜可增肝解毒能力！
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 17:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 17:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/03/2024
港交所上季盈利遜預期大行看法分歧，股價積弱可趁低吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金