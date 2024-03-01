預算案| 陳茂波：交椅洲人工島料延遲2至3年

．財政司司長陳茂波表示，交椅洲人工島目前估計可能稍為延遲一點推行

．強調有關計劃一定會做

．原定2025年底開始填海，目前估計會延遲2至3年

財政司司長陳茂波今早出席電台節目時表示，交椅洲人工島必須先完成可行性研究，並對環境採取緩解措施，目前估計可能稍為延遲一點推行，強調有關計劃一定會做，但原定2025年底開始填海，目前估計會延遲2至3年。

推薦閱讀：

【俄烏開戰】普京發表國情咨文，警告北約出兵烏克蘭恐釀核戰

俄羅斯總統普京周四(29日)在聯邦杜馬發表《國情咨文》，警告北約若直接派兵援助烏克蘭，可能引發核衝突........

《中國要聞》教育部：去年全國小學招生增逾一成至176.5萬人

教育部今日舉行記者會介紹2023年全國教育事業發展基本情況。教育部發展規劃司司長郭鵬表示，2023年，全國共有普通小學14.35萬所.......



陳茂波指，交椅洲人工島具有戰略意義，過去一直有收集各方意見，包括是否將新基建項目交到私人市場投資和發展，有關做法有助減低政府開支，但又考慮到土地供應，要對此加以平衡。



陳茂波稱會繼續釋放涉及公共用途的棕地，而住宅或商業棕地的業權人，需要在限期前完成換地。他舉例指，去年粉嶺北、古洞北有土地，無法在指定限期內完成換地，政府啟動收地程序，強調當局現時無維持高地價的政策，而是繼續「造地」，以支持社會穩定和可持續發展。

撰文：經濟通國金組

2024-03-01｜炒兩會出台措施超預期提振大市 港股築底反彈？｜兩會概念板塊逐個捉｜網易Q4盈利遜預期係情有可原？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解