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預算案| 陳茂波：交椅洲人工島料延遲2至3年

01/03/2024

．財政司司長陳茂波表示，交椅洲人工島目前估計可能稍為延遲一點推行

．強調有關計劃一定會做

．原定2025年底開始填海，目前估計會延遲2至3年

 

財政司司長陳茂波今早出席電台節目時表示，交椅洲人工島必須先完成可行性研究，並對環境採取緩解措施，目前估計可能稍為延遲一點推行，強調有關計劃一定會做，但原定2025年底開始填海，目前估計會延遲2至3年。

 

　　財政司司長陳茂波今早出席電台節目時表示，交椅洲人工島必須先完成可行性研究，並對環境採取緩解措施，目前估計可能稍為延遲一點推行，強調有關計劃一定會做，但原定2025年底開始填海，目前估計會延遲2至3年。

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　　陳茂波指，交椅洲人工島具有戰略意義，過去一直有收集各方意見，包括是否將新基建項目交到私人市場投資和發展，有關做法有助減低政府開支，但又考慮到土地供應，要對此加以平衡。


　　陳茂波稱會繼續釋放涉及公共用途的棕地，而住宅或商業棕地的業權人，需要在限期前完成換地。他舉例指，去年粉嶺北、古洞北有土地，無法在指定限期內完成換地，政府啟動收地程序，強調當局現時無維持高地價的政策，而是繼續「造地」，以支持社會穩定和可持續發展。

撰文：經濟通國金組

 

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