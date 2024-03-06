樓市| 公屋平均輪候時間升至5.8年，因公屋建屋量低

．最新公屋平均輪候時間上升至5.8年，長者一人申請者的平均輪候時間亦上升至4年

．房委會解釋，公屋平均輪候時間上升，主要是2023年是近年公屋產量最低的一年

．強調公屋平均輪候時間6年封頂目標不變

房委會公布，最新公屋平均輪候時間上升至5.8年，長者一人申請者的平均輪候時間亦上升至4年。

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房委會表示，去年第四季獲編配公屋單位的一般申請數目約為5800宗，較上一次公布的約3500宗高出約66%，但今次公布的最新公屋平均輪候時間並不能反映這個成績。2023年第四季的平均輪候時間反而上升了0.2至5.8年，當中長者一人申請者的平均輪候時間亦上升0.1至4年。





*去年首三季可供編配單位數目偏低*



房委會解釋，公屋平均輪候時間上升，主要是2023年是近年公屋產量最低的一年，去年首三季可供編配單位數目偏低的影響，會持續在之後數個季度的平均輪候時間反映。

此外，由於精進建築有限公司於2022年9月涉及一宗致命工業意外，以致相關公屋工程項目需全面停止地盤天秤的運作進行檢測，引致工程出現延誤，進而推高整體公屋平均輪候時間。



*綜合輪候時間料將回落至4.5年*



房委會稱，隨著不少新公屋供應、簡約公屋明年初陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加，強調公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，亦有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到4.5年。



在2023年12月底，約有129400宗一般公屋申請，以及約92300宗配額及計分制下的非長者一人申請。在去年第四季獲編配入住公屋的一般申請約5800宗，當中獲編配的長者一人申請約1300宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為180宗。

撰文:經濟通採訪組

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