港聞| 張欣宇建議加重巴士或渡輪等濫用2元優惠的罰則

．運輸署過去8個月與公共交通工具營辦聯合巡查350次，打擊違規使用2元乘車優惠的人士

．立法會交通事務委員會委員張欣宇建議加重巴士或渡輪等濫用2元優惠的罰則

．張欣宇倡調整補貼模式解決「長車短搭」問題

運輸署過去8個月與公共交通工具營辦聯合巡查350次，打擊違規使用2元乘車優惠的人士，查驗650條路線後，共發現2360宗懷疑違規個案，而港鐵(00066)去年6月至上月下旬，亦發現約4100宗違規個案。立法會交通事務委員會委員張欣宇建議加重巴士或渡輪等濫用2元優惠的罰則。

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*質疑現時法例阻嚇力不足*





張欣宇稱，港鐵發現的4000多宗個案均已承受後果，即是根據《香港鐵路附例》，被收取類似罰款的1000元附加費；但在現行法例下，於其他公共交通工具違例使用2元優惠的個案，除非告上法庭，否則違例者只需補回車費差額，質疑阻嚇力不足。他認為需要訂立較有效的政策處理，包括針對性修改法例及加強執法。



他相信，合資格人士全面改用樂悠卡後，情況會有改善，指若取用他人的樂悠卡，不只是濫用，更是盜用，有合理辯解的空間將會收窄，定罪門檻會因而降低。



*倡調整補貼模式解決「長車短搭」問題*





至於巴士「長車短搭」的問題，張欣宇指，分段收費技術涉及一定成本，建議政府和巴士營辦商研究，若全面採用分段收費，將牽涉多少前期投資，亦要預估相關收益，再判斷是否落實安排。他又認為，當局可考慮調整補貼模式，例如不論長途或短途車程，一律計算全港乘客的平均車費，再由政府補回每程車的差額，例如乘客平均票價是8元，而合資格人士要付2元車費的話，政府就每程補貼6元，就有機會對沖或抵銷「長車」較多的影響。

撰文：經濟通採訪組

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