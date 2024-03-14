消委會：僅兩成長者使用網上理財，銀行長者優先櫃位等服務不足

．消費者委員會檢視10間較多實體分行的銀行所提供的服務和措施，發現提供的「長者友善」服務仍有進步空間

．有逾八成65歲或以上長者曾使用互聯網，當中只有兩成曾於網上使用理財服務、繳付帳單或進行金融交易

．消委會指，電話理財服務錄音太冗長

消費者委員會檢視10間較多實體分行的銀行所提供的服務和措施，發現提供的「長者友善」服務仍有進步空間。雖然有逾八成65歲或以上長者曾使用互聯網，惟當中只有兩成曾於網上使用理財服務、繳付帳單或進行金融交易。

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*大部分提供取票系統免卻站立輪候*



調查指，不少長者仍習慣到銀行排隊輪候櫃位。消委會派人親身到10間銀行和訪問長者，發現有9間有取票系統，免卻長者站立輪候；5間銀行，包括中銀香港(02388)、東亞銀行(00023)、恒生銀行(00011)、滙豐銀行(00005)及上海商業銀行的部分分行，有長者優先櫃位。



消委會建議在長者較多地區的分行，設更多優先櫃位，並加座位讓他們休息。



*恒生、滙豐及渣打可免費重發紅簿仔*



消委會發現，10間銀行均會為長者提供「紅簿仔」服務，但恒生銀行新開戶只能選用月結單。如果遺失存摺，大新銀行不提供補領，必須重新開戶；恒生、滙豐及渣打銀行會向長者免費補發存摺。另外有6間會收50至100元補領費。



另外，消委會指，電話理財服務錄音太冗長，其中8條熱線，在48次測試中，四分一需等候超過4分鐘，才能與客戶服務員直接對話，最長一次要超過15分鐘。

撰文：經濟通採訪組

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