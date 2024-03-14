  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

消委會：僅兩成長者使用網上理財，銀行長者優先櫃位等服務不足

14/03/2024

．消費者委員會檢視10間較多實體分行的銀行所提供的服務和措施，發現提供的「長者友善」服務仍有進步空間

．有逾八成65歲或以上長者曾使用互聯網，當中只有兩成曾於網上使用理財服務、繳付帳單或進行金融交易

．消委會指，電話理財服務錄音太冗長

 

消費者委員會檢視10間較多實體分行的銀行所提供的服務和措施，發現提供的「長者友善」服務仍有進步空間。雖然有逾八成65歲或以上長者曾使用互聯網，惟當中只有兩成曾於網上使用理財服務、繳付帳單或進行金融交易。

 

　　消費者委員會檢視10間較多實體分行的銀行所提供的服務和措施，發現提供的「長者友善」服務仍有進步空間。雖然有逾八成65歲或以上長者曾使用互聯網，惟當中只有兩成曾於網上使用理財服務、繳付帳單或進行金融交易

推薦閱讀：

【外圍經濟】美國財長耶倫預料住宅成本升勢放緩將令今年通脹下降

美國財長耶倫估計，住宅成本升勢放緩有助推動今年通脹率下降........

《中國要聞》去年消費者投訴增三成，涉智能設備投訴舉報增逾1倍

在315國際消費者權益日前夕，國家市場監管總局公布最新數據顯示........

　
*大部分提供取票系統免卻站立輪候*
　
　　調查指，不少長者仍習慣到銀行排隊輪候櫃位。消委會派人親身到10間銀行和訪問長者，發現有9間有取票系統，免卻長者站立輪候；5間銀行，包括中銀香港(02388)、東亞銀行(00023)、恒生銀行(00011)、滙豐銀行(00005)及上海商業銀行的部分分行，有長者優先櫃位。


　　消委會建議在長者較多地區的分行，設更多優先櫃位，並加座位讓他們休息。

*恒生、滙豐及渣打可免費重發紅簿仔*


　　消委會發現，10間銀行均會為長者提供「紅簿仔」服務，但恒生銀行新開戶只能選用月結單。如果遺失存摺，大新銀行不提供補領，必須重新開戶；恒生、滙豐及渣打銀行會向長者免費補發存摺。另外有6間會收50至100元補領費。


　　另外，消委會指，電話理財服務錄音太冗長，其中8條熱線，在48次測試中，四分一需等候超過4分鐘，才能與客戶服務員直接對話，最長一次要超過15分鐘。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-03-14｜港股回調試萬七支持 ｜台股狂牛變慢牛 部署策略大不同？｜ #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01735

中環新能源

6.520

異動股

09993

金輝控股

2.000

異動股

08401

源想集團

0.150

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 6.520
  • 09993 金輝控股
  • 2.000
  • 08401 源想集團
  • 0.150
  • 00348 中國智能健康
  • 0.050
  • 00245 中薇金融
  • 0.042
股份推介
  • 09896 名創優品
  • 39.700
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 86.950
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.105
  • 目標︰$0.2
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 63.700
  • 目標︰--
  • 01662 義合控股
  • 1.570
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 289.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.000
  • 00005 滙豐控股
  • 59.600
  • 01299 友邦保險
  • 59.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 90.400
報章貼士
  • 02628 中國人壽
  • 9.610
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 7.220
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 5.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 00489 東風集團股份
  • 3.730
即時重點新聞

18/03/2024 16:34  《本港經濟》最新失業率維持2.9%符預期，10.23萬人失業

18/03/2024 16:40  《盤後部署》恒指守20天線升勢未變，金風科技價殘上望4.2元

18/03/2024 16:12  恒指全日升16點報16737，京東健康收飆近7%，理想跌6%

18/03/2024 15:29  《美斯缺陣》經Klook購票市民獲退款一半，須4.12前回覆

18/03/2024 16:39  閱文集團(00772)全年純利升32.3%至8億人幣，不派息

18/03/2024 17:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒３１億元，買小米沽理想

18/03/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】滙證看中海油升破２０元，花旗降平保近兩成半目標

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

18/03/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９２，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首2月經濟改善，A股成交上萬億，空中的士淘寶上架新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中資電訊股放榜前夕獲大行唱好，可趁股價疲弱吸納？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

美斯缺陣| 經Klook購票市民獲退款一半，須4.12前回覆新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

日本退出負利率進入倒計時
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

數碼轉型思考法「點、線、面」！從產品、生產流程、商業模式入手成功轉型
人氣文章

娛樂情報

甘比手作冷袋售$980被批「呃人錢」！網民撐時間有價：佢擺明蝕住賣
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

周末去！三間美妝護膚Pop-Up店：體驗Clarins奢華抗老系列、跟NARS專業化妝師偷師！率先試用medicube最強Age-R美容儀！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

放負情人是一種慢性毒藥！面對充滿負能量的另一半，如何才能全身而退？
人氣文章

Fashion

潮濕是手袋天敵！5大名牌手袋保養法：防潮珠VS雪梨紙哪樣更好？手挽綁絲巾超有用！Chanel小羊皮、Louis Vuitton帆布袋該怎樣清潔？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肺栓塞症狀 | 25歲女肋骨痛呼吸困難，多次求醫才查出患肺栓塞！揭與長期服食一種藥有關！即睇8大症狀新文章
人氣文章
63歲女士血管老化逾80歲！竟與愛吃麵包有關？醫生：可能沒幾年會中風！如何令血管變年輕？4個健康習慣+1個重要因素新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2024 18:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事18/03/2024
神州經脈 | 首2月經濟改善，A股成交上萬億，空中的士淘寶上架
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金