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港聞| 南華體育會資料外洩，或涉及7萬人受影響

19/03/2024

．私隱專員公署表示，收到南華體育會的資料外洩事故通報，可能涉及大約7萬名受影響人士

．公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已根據既定程序就事件展開調查

．公署呼籲受影響人士若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署作出查詢或投訴

 

私隱專員公署表示，收到南華體育會的資料外洩事故通報，可能涉及大約7萬名受影響人士，公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已根據既定程序就事件展開調查。

　　私隱專員公署表示，收到南華體育會的資料外洩事故通報，可能涉及大約7萬名受影響人士，公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已根據既定程序就事件展開調查。

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　　考慮到事故可能涉及個人資料外洩，包括姓名、香港身份證號碼、護照號碼、地址、電郵地址、電話號碼、出生日期及相片，公署呼籲受影響人士若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署作出查詢或投訴。


　　南華體育會表示，在剛過去的星期日遭受未經授權的第三方入侵，已立即採取應對措施，關閉受影響的電腦設備，保護會員的個人資料安全，並已報警處理及向私隱專員公署通報事件，截至昨日，尚未發現任何證據顯示個人資料遭到洩露。


　　南華會向受影響的會員致以誠摯的道歉，指將盡一切努力確保同類事件不再發生，會方已採取行動，與專業的資訊安全團隊及專家合作，對伺服器進行全面檢查和修復。

 

撰文:經濟通採訪組

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