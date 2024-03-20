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樓市 | 新一期綠置居本月28日起接受申請，52折出售長沙灣麗玥苑單位

20/03/2024

．房委會宣布，新一期綠置居將於本月28日至下月17日接受申請

．將以52折出售2359個位於長沙灣東京街的麗玥苑的單位，售價介乎154萬元至461萬元

．另有200多個重售單位，分別來自慈雲山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑和油塘高宏苑，售價介乎87萬元至339萬元

 

房委會宣布，新一期綠置居將於本月28日至下月17日接受申請，將以52折出售2359個位於長沙灣東京街的麗玥苑的單位，售價介乎154萬元至461萬元。單位實用面積介乎280至646呎，當中有77伙屬646呎的大單位。

 

　　房委會宣布，新一期綠置居將於本月28日至下月17日接受申請，將以52折出售2359個位於長沙灣東京街的麗玥苑的單位，售價介乎154萬元至461萬元。單位實用面積介乎280至646呎，當中有77伙屬646呎的大單位。

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　　另有200多個重售單位，分別來自慈雲山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑和油塘高宏苑，售價介乎87萬元至339萬元。


　　房委會指，申請費用是270元，預計於今年第二季進行攪珠，第三至四季開始揀樓。資助房屋小組委員會早前已通過放寬資助出售單位的按揭安排，綠置居項目的按揭還款期，將由最長25年延長至最長30年。

 

撰文:經濟通採訪組

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