樓市 | 新一期綠置居本月28日起接受申請，52折出售長沙灣麗玥苑單位

．房委會宣布，新一期綠置居將於本月28日至下月17日接受申請

．將以52折出售2359個位於長沙灣東京街的麗玥苑的單位，售價介乎154萬元至461萬元

．另有200多個重售單位，分別來自慈雲山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑和油塘高宏苑，售價介乎87萬元至339萬元

房委會宣布，新一期綠置居將於本月28日至下月17日接受申請，將以52折出售2359個位於長沙灣東京街的麗玥苑的單位，售價介乎154萬元至461萬元。單位實用面積介乎280至646呎，當中有77伙屬646呎的大單位。

推薦閱讀：

【外圍經濟】英國國家退休金和福利政策正遭審視

英國財政大臣侯俊偉表示，正在考慮對國家退休金和福利政策進行改革.......

H&H國際控股(01112)建議發售人民幣有擔保及無抵押債券

H&H國際控股(01112)公布，建議提呈發售人民幣有擔保及無抵押債券，將由集團若干現有附屬公司無條件且不可撤銷地擔保........



另有200多個重售單位，分別來自慈雲山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑和油塘高宏苑，售價介乎87萬元至339萬元。



房委會指，申請費用是270元，預計於今年第二季進行攪珠，第三至四季開始揀樓。資助房屋小組委員會早前已通過放寬資助出售單位的按揭安排，綠置居項目的按揭還款期，將由最長25年延長至最長30年。

撰文:經濟通採訪組

2024-03-20｜聚焦聯儲局口風 美股或迎來遲來的回吐？ ｜GTC大會亮點｜蘋果Google合作 股價表現大不同？｜GLOBAL Wednesday｜#阮子曦 #直播 #hottalk1點鐘

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！