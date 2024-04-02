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港聞 | 飲食界：復活節假期生意慘淡感徬徨，冀政府推消費券支援

02/04/2024

．稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮表示，剛過去的復活節長假食肆生意慘淡，看見整間舖只有兩、三枱客，感到十分徬徨

．疫後已感到市民的消費模式改變，業界已各自「出盡法寶」提供優惠

．但亦期望政府協助，包括早前曾提倡的假期消費券或晚上消費券

 

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮表示，剛過去的復活節長假食肆生意慘淡，看見整間舖只有兩、三枱客，感到十分徬徨，疫後已感到市民的消費模式改變，業界已各自「出盡法寶」提供優惠，但亦期望政府協助，包括早前曾提倡的假期消費券或晚上消費券。

　　稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮表示，剛過去的復活節長假食肆生意慘淡，看見整間舖只有兩、三枱客，感到十分徬徨，疫後已感到市民的消費模式改變，業界已各自「出盡法寶」提供優惠，但亦期望政府協助，包括早前曾提倡的假期消費券或晚上消費券。

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　　邱金榮指，以往認為假期理應市道旺，是「搵錢」的時候，但今年復活節假期生意慘淡，食肆日間生意較往年差兩至三成，照情況夜間的生意可能跌逾四成，假期期間離港的港人都是消費群，未有離港的人群消費力弱，又指擔心大家都覺得經濟不好，北上消費，整體氛圍影響消費信心，最終流向低消費或北上消費，對業界影響大。


　　他期望政府協助業界，包括早前曾提倡的假期消費券或晚上消費券，讓政府和業界各自出一分力帶旺市道，令市民留港消費；或搞大型活動，吸引多些旅客來港。

 

撰文:經濟通採訪組

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