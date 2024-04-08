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垃圾徵費 | 盧文端主張擱置垃圾收費，確保聚焦經濟發展

08/04/2024

．全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，垃圾收費先行先試的「亂象」反映香港社會還沒有準備好推行，現階段不適宜推行垃圾收費

．建議政府在試行期結束後，重新考慮是否押後或完全停止計劃，確保政府和社會各界能聚焦謀發展

．他又指，有人認為擱置有關政策會損害政府信譽，但其實恰恰相反

 

全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，垃圾收費先行先試的「亂象」反映香港社會還沒有準備好推行，現階段不適宜推行垃圾收費，建議政府在試行期結束後，重新考慮是否押後或完全停止計劃，確保政府和社會各界能聚焦謀發展。

　　全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，垃圾收費先行先試的「亂象」反映香港社會還沒有準備好推行，現階段不適宜推行垃圾收費，建議政府在試行期結束後，重新考慮是否押後或完全停止計劃，確保政府和社會各界能聚焦謀發展。

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　　他又指，有人認為擱置有關政策會損害政府信譽，但其實恰恰相反，如特區政府審時度勢，發現問題，果斷止損，消除爭議，正正展示敢於擔當、善作善成、良政善治的新作風。



*一開始就是不可能任務*


　　盧文端指，備受爭議的垃圾收費，當年由激進反對派提出，上屆政府在泛政治化環保的高壓下訂出政策，形容從一開始就是不可能完成的任務。他表示，《基本法》23條立法後，政府重點工作是謀發展，而不少社會人士擔心，垃圾收費爭議持續發酵，會衝擊香港聚焦謀發展的主旋律，認為若因垃圾收費爭議，阻礙特區政府實現工作重點轉移，相信也不是中央希望見到的。　


　　盧文端強調，政府要擱置的，只是垃圾收費爭議，而不是環保大原則，香港要堅決擺脫環保道德綁架，下決心走一條符合香港實際的環保與發展的可行之道，認為第一步應先做好回收工作，在取得全面認可和成功後，再採取其他措施。

 

撰文：經濟通採訪組

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