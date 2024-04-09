行政長官 | 李家超：已購入巴黎奧運及殘奧電視播映權，回應市民期望

．行政長官李家超出席行會前見記者表示，政府已成功購入巴黎奧運和殘奧的電視播映權，讓全港市民在電視上都能免費收看

．他指，文化體育及旅遊局與3間免費電視及港台達成電視轉播的安排，細節會在落實後再作公布

．李家超指，有關安排是考慮到當今市場，電視台未必有足夠能力購入播映權

行政長官李家超出席行會前見記者表示，政府已成功購入巴黎奧運和殘奧的電視播映權，讓全港市民在電視上都能免費收看。他指，文化體育及旅遊局與3間免費電視及港台達成電視轉播的安排，細節會在落實後再作公布。

推薦閱讀：

【國際要聞】美政府修改電動車燃油規則，13個州決定控告政府

美國多個州分決定起訴能源部和環境保護局(EPA)，質疑政府修改計算電動車的石油當量燃油經濟性方式的規則.......

京東健康強調不會布局藥品研發，官宣醫藥健康商品「過期免費換」

京東健康(06618)日前發起一項藥品保健品消費調查問卷，由於問卷題目涉及新藥研發、臨床試驗、患者招募等內容.......



李家超指，有關安排是考慮到當今市場，電視台未必有足夠能力購入播映權。他透露，政府購入播映權所付的費用少於過往的東京奧運，亦少於過往商業機構投得的播映權，又形容是費用合理，物有所值。





*時差令巴黎奧運較難推廣*



被問到巴黎與香港有較大時差，市民參與度未必如東京奧運般熱烈，李家超指，政府的決定是考慮到購買播映權所帶來的負面影響，與正面影響作比較，認為是物有所值；市民經歷過上屆東京奧運，有更大追求和期望。



他認同時差的確令巴黎奧運較難推廣，但相信市民有方法安排時間觀賽。他指，與電視台簽署的合約中，有指明最少的播放時間和節目數量，亦會有相關的推廣節目，當局亦會透過社交媒體去推動，將效果推到最高。

*首季入境旅客1123萬人次，盛事不絕帶動人氣財氣*

本港經濟進一步擴張，當中各種盛事有助帶動經濟收益。他表示，剛過去的香港國際七人欖球賽，3日賽事吸引逾10萬人次入場，比去年多三分一，帶動港島區酒吧生意上升2至3成。



李家超又指，香港在3、4月盛事不絕，帶來人氣和財氣，藝術3月舉辦的12項大型活動，總參與人次逾400萬，巴塞爾藝術展(Art Basel)有7.5萬名訪客，藝廊表示滿意銷售量；而Complex Con三日活動逾3萬人次入場。4月將有多個大型國際展覽會，包括香港國際春季燈飾展、數字經濟峰會、香港國際創科展等。



*首季入境旅客按年升1.5倍*



李家超指，今年首季入境旅客達1123萬人次，按季升5%，按年增加1.5倍，預計機場客運量今年內會完全回復至疫情前水平，本港接待能力進一步提高，酒店客房總量逾9萬間，將增加經濟活動和幫助行業復甦。他表示，旅客消費模式改變，留意到經營者有相應改變經營和服務重點，增添新吸引力。

*正收集垃圾徵費先行先試數據，5、6月或作出決定及宣布*

垃圾徵費延至8月1日推行，政府正在全港14個地點推行「先行先試」計劃。全國僑聯前副主席盧文端早前在報章撰文建議擱置。



李家超強調垃圾徵費是法律，所以採用了先行先試計劃，從中理解、深入聆聽意見。目前先行先試計劃已進行了一星期，不同數據正在收集中，除了針對垃圾生產者、即市民，還有前線清潔員、物業管理公司等，當局會在分析數據後再作下一步部署，亦會向市民清楚交代最終決定，重申會在5月或6月作決定和宣布。

*LIVGolf成功舉辦反映粉嶺高球場不受收回土地影響*

提及香港在3月有多項盛事順利舉行，有記者問及剛過去的LIV Golf比賽在粉嶺高球場舉辦，會否影響當局對於該地的規劃。



李家超先恭喜LIV Golf比賽成功舉辦，亦樂見政府收回的32公頃土地，在當中擔起支援角色，他認為粉嶺高球場成功舉辦比賽，不受被收回的32公頃土地影響。



李家超重申，粉嶺高球場仍有環評報告及司法覆核須處理，承諾政府會按部就班，小心處理。李家超強調，垃圾徵費涉及廣泛的香港市民，會小心行事，而環保的概念亦一定會支持，計劃原意是減少垃圾，並非收費。

*愛國主義教育工作小組委員要有熱誠，單單認識並不足夠*

被問及政府剛成立愛國主義教育工作小組，選擇委員時有何準則，如何宣揚愛國主義教育。李家超指，融入國家發展對香港而言是重要機遇，要抓緊發展潛力，要理解香港的根，多了解文化歷史、國家發展。



他表示，要知道自己民族的文化價值，不同地方都有自己的歷史、發展過程，要透過愛國主義教育，讓市民容易成為一家，達到共同價值觀。



*小組委員要對工作有熱誠*



李家超指，愛國主義教育工作小組在憲法及基本法督導委員會轄下，挑選委員的準則包括對國家的認識、歷史文化的認識、是否熱愛祖國，單單認識亦不足夠，要對工作有熱誠，要推動愛國主義教育，想新一代對中國發展、歷史有充足認識。



他表示，同時政府會舉辦不同活動，例如工作坊、問答比賽，讓工作小組考慮，再匯報給憲法及基本法督導委員會決定。

撰文：經濟通採訪組

2024-04-09｜美國經濟難著陸？ | 金價屢破頂 金礦股部署策略| 夏季前部署電力股？ ｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！