  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

行政長官 | 李家超：已購入巴黎奧運及殘奧電視播映權，回應市民期望

09/04/2024

．行政長官李家超出席行會前見記者表示，政府已成功購入巴黎奧運和殘奧的電視播映權，讓全港市民在電視上都能免費收看

．他指，文化體育及旅遊局與3間免費電視及港台達成電視轉播的安排，細節會在落實後再作公布

．李家超指，有關安排是考慮到當今市場，電視台未必有足夠能力購入播映權

 

行政長官李家超出席行會前見記者表示，政府已成功購入巴黎奧運和殘奧的電視播映權，讓全港市民在電視上都能免費收看。他指，文化體育及旅遊局與3間免費電視及港台達成電視轉播的安排，細節會在落實後再作公布。

 

　　行政長官李家超出席行會前見記者表示，政府已成功購入巴黎奧運和殘奧的電視播映權，讓全港市民在電視上都能免費收看。他指，文化體育及旅遊局與3間免費電視及港台達成電視轉播的安排，細節會在落實後再作公布。

推薦閱讀：

【國際要聞】美政府修改電動車燃油規則，13個州決定控告政府

美國多個州分決定起訴能源部和環境保護局(EPA)，質疑政府修改計算電動車的石油當量燃油經濟性方式的規則.......

京東健康強調不會布局藥品研發，官宣醫藥健康商品「過期免費換」

京東健康(06618)日前發起一項藥品保健品消費調查問卷，由於問卷題目涉及新藥研發、臨床試驗、患者招募等內容.......


　　李家超指，有關安排是考慮到當今市場，電視台未必有足夠能力購入播映權。他透露，政府購入播映權所付的費用少於過往的東京奧運，亦少於過往商業機構投得的播映權，又形容是費用合理，物有所值。



*時差令巴黎奧運較難推廣*


　　被問到巴黎與香港有較大時差，市民參與度未必如東京奧運般熱烈，李家超指，政府的決定是考慮到購買播映權所帶來的負面影響，與正面影響作比較，認為是物有所值；市民經歷過上屆東京奧運，有更大追求和期望。


　　他認同時差的確令巴黎奧運較難推廣，但相信市民有方法安排時間觀賽。他指，與電視台簽署的合約中，有指明最少的播放時間和節目數量，亦會有相關的推廣節目，當局亦會透過社交媒體去推動，將效果推到最高。

 

*首季入境旅客1123萬人次，盛事不絕帶動人氣財氣*

 

　　本港經濟進一步擴張，當中各種盛事有助帶動經濟收益。他表示，剛過去的香港國際七人欖球賽，3日賽事吸引逾10萬人次入場，比去年多三分一，帶動港島區酒吧生意上升2至3成。


　　李家超又指，香港在3、4月盛事不絕，帶來人氣和財氣，藝術3月舉辦的12項大型活動，總參與人次逾400萬，巴塞爾藝術展(Art Basel)有7.5萬名訪客，藝廊表示滿意銷售量；而Complex Con三日活動逾3萬人次入場。4月將有多個大型國際展覽會，包括香港國際春季燈飾展、數字經濟峰會、香港國際創科展等。


*首季入境旅客按年升1.5倍*

　　李家超指，今年首季入境旅客達1123萬人次，按季升5%，按年增加1.5倍，預計機場客運量今年內會完全回復至疫情前水平，本港接待能力進一步提高，酒店客房總量逾9萬間，將增加經濟活動和幫助行業復甦。他表示，旅客消費模式改變，留意到經營者有相應改變經營和服務重點，增添新吸引力。

 

*正收集垃圾徵費先行先試數據，5、6月或作出決定及宣布*

 

　　垃圾徵費延至8月1日推行，政府正在全港14個地點推行「先行先試」計劃。全國僑聯前副主席盧文端早前在報章撰文建議擱置。


　　李家超強調垃圾徵費是法律，所以採用了先行先試計劃，從中理解、深入聆聽意見。目前先行先試計劃已進行了一星期，不同數據正在收集中，除了針對垃圾生產者、即市民，還有前線清潔員、物業管理公司等，當局會在分析數據後再作下一步部署，亦會向市民清楚交代最終決定，重申會在5月或6月作決定和宣布。

 

*LIVGolf成功舉辦反映粉嶺高球場不受收回土地影響*

 

　　提及香港在3月有多項盛事順利舉行，有記者問及剛過去的LIV Golf比賽在粉嶺高球場舉辦，會否影響當局對於該地的規劃。


　　李家超先恭喜LIV Golf比賽成功舉辦，亦樂見政府收回的32公頃土地，在當中擔起支援角色，他認為粉嶺高球場成功舉辦比賽，不受被收回的32公頃土地影響。


　　李家超重申，粉嶺高球場仍有環評報告及司法覆核須處理，承諾政府會按部就班，小心處理。李家超強調，垃圾徵費涉及廣泛的香港市民，會小心行事，而環保的概念亦一定會支持，計劃原意是減少垃圾，並非收費。

 

*愛國主義教育工作小組委員要有熱誠，單單認識並不足夠*

 

　　被問及政府剛成立愛國主義教育工作小組，選擇委員時有何準則，如何宣揚愛國主義教育。李家超指，融入國家發展對香港而言是重要機遇，要抓緊發展潛力，要理解香港的根，多了解文化歷史、國家發展。


　　他表示，要知道自己民族的文化價值，不同地方都有自己的歷史、發展過程，要透過愛國主義教育，讓市民容易成為一家，達到共同價值觀。

*小組委員要對工作有熱誠*

　　李家超指，愛國主義教育工作小組在憲法及基本法督導委員會轄下，挑選委員的準則包括對國家的認識、歷史文化的認識、是否熱愛祖國，單單認識亦不足夠，要對工作有熱誠，要推動愛國主義教育，想新一代對中國發展、歷史有充足認識。


　　他表示，同時政府會舉辦不同活動，例如工作坊、問答比賽，讓工作小組考慮，再匯報給憲法及基本法督導委員會決定。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-04-09｜美國經濟難著陸？ | 金價屢破頂 金礦股部署策略| 夏季前部署電力股？ ｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02330

中國上城

0.350

異動股

08452

富銀融資股份

0.395

異動股

02628

中國人壽

9.370

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09600 新紐科技
  • 0.450
  • 03993 洛陽鉬業
  • 7.550
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 384.400
  • 09987 百勝中國
  • 309.400
  • 01109 華潤置地
  • 23.700
股份推介
  • 02378 保誠
  • 72.000
  • 目標︰$80.00以上
  • 03669 永達汽車
  • 2.250
  • 目標︰$2.65
  • 00669 創科實業
  • 110.100
  • 目標︰$120.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.900
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.950
  • 目標︰$75.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.950
  • 00700 騰訊控股
  • 314.200
  • 00005 滙豐控股
  • 64.800
  • 00001 長和
  • 38.400
  • 00388 香港交易所
  • 234.600
報章貼士
  • 02208 金風科技
  • 3.220
  • 目標︰$3.90
  • 09999 網易－Ｓ
  • 158.800
  • 目標︰$185.00
  • 01113 長實集團
  • 32.600
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.250
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.950
即時重點新聞

10/04/2024 17:23  【比特幣】證監會傳下周一公布首批比特幣現貨ETF名單

10/04/2024 16:36  《盤後部署》恒指重上萬七後市仍看好，阿里健康目標3.50元

10/04/2024 16:12  恒指收升311點報17139，新奧能源及中升齊漲逾7%

10/04/2024 13:32  《Ａ股行情》滬指跌幅擴至0.66%，惠譽降中國評級展望至負面

10/04/2024 11:01  【香港要聞】佐敦道華豐大廈三級火增至5人死亡多人受傷

10/04/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒２５億元，買中移動沽騰訊

10/04/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】大行降中石油評級，中信里昂升美高梅三成目標價

10/04/2024 16:43  《財資快訊》美電升報７﹒８３２４，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 惠譽降中國評級展望，平安信託爆雷，網易暴雪復合新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 南商新推9個月存息4.3厘，富邦最高達4.35厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生擬斥30億元回購股價彈逾半成，大行感驚喜但仍審慎，寧吼其他銀行股？新文章
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？
人氣文章

女子愛財．唐德玲

現在愛上滙豐遲不遲？
人氣文章

娛樂情報

54歲李綺虹偕老公仔仔返港！擁抱真實年齡懶化妝素顏示人：個人風格
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京新地標！日本第一高樓麻布台之丘，最佳視角欣賞東京鐵塔！4月遊日注意：Sky Lobby免費觀景台將有新規定
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

愛情三人行：妻子啞忍，小三和順！丈夫長達十年的外遇，應一早止蝕離場？
人氣文章

Fashion

CHANEL手袋廣告電影：Brad Pitt、Penélope Cruz重現愛情經典！關於11.12手袋的5件事：首個使用皮穿鏈、雙C Logo的手袋就是它 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天湯水 | 想孩子長高要把握春天養生！脾胃受寒、腎虛不利長高！開冷氣、食冰凍生果都唔得？推介健脾益氣「小兒太平湯」新文章
人氣文章
清明節過後反思節日意義：與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅新文章
人氣文章
護肝方法 ｜ 日本、台灣連環爆食物安全問題！患者多出現肝腎衰竭！醫生推介4款護肝食物：西蘭花內一物質助中和致癌物？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2024 19:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事10/04/2024
神州經脈 | 惠譽降中國評級展望，平安信託爆雷，網易暴雪復合
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金