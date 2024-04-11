大火 | 洪水橋地盤大火焚燒逾40小時後，早上七時救熄

．洪水橋房協地盤四級火，焚燒超過40小時後，早上七時救熄，暫時未有受傷報告

．火警中，消防員曾動用7條喉及2隊煙帽隊灌救

．在地盤內兩支60米及70米高的天秤，屋宇署確認無即時倒塌危險

洪水橋房協地盤四級火，焚燒超過40小時後，早上七時救熄，暫時未有受傷報告。火警中，消防員曾動用7條喉及2隊煙帽隊灌救。

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地盤早上未見冒煙，消防繼續射火降溫。消防出動無人機，協助觀察地盤情況。在地盤內兩支60米及70米高的天秤，屋宇署確認無即時倒塌危險。



火警在星期二下午近一時半發生。消防早前指，現場環境有如迷宮，擺放了大量木板及建築材料，對滅火和救援工作造成一定困難。

撰文:經濟通採訪組

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