環聯報告:香港可疑數碼詐騙交易比率高於全球其他市場

．環聯公布基於旗下世界各地數據網絡的2024年全渠道詐騙狀況報告，2023年間源自香港的所有數碼交易中，6.6%屬可疑詐騙交易

．遠比同期的全球可疑數碼詐騙交易比率5%為高

．香港可疑數碼詐騙交易比率較高，惟詐騙受害者比例較低

信貸資料服務機構環聯公布基於旗下世界各地數據網絡的2024年全渠道詐騙狀況報告，發現2023年間源自香港的所有數碼交易中，6.6%屬可疑詐騙交易，遠比同期的全球可疑數碼詐騙交易比率5%為高。

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*香港可疑數碼詐騙交易比率較高，惟詐騙受害者比例較低*



報告同時發現，全球可疑數碼詐騙交易量亦較全球總數碼交易量的增長幅度更為快速。去年全球可疑數碼詐騙交易宗數按年升14%，與2019年相比更大幅增加105%。在此期間，全球總數碼交易宗數僅按年上升6%，與2019年相比則增加90%。



在去年12月，半數受訪的香港消費者表示，曾在過去3個月期間透過電郵、網絡、電話或短訊等途徑成為數碼詐騙目標。但當中只有5%的受訪者表示成為詐騙受害者，此比例較其他18個受訪國家及地區的11%為低。香港詐騙受害者比例較低，或是由於監管機構及行業參與者持續積極提供反詐騙教育及其他預防措施，使消費者的防騙意識不斷提高。



在表示曾成為數碼詐騙目標的受訪者當中，網絡釣魚為香港和全球消費者最常遇到的詐騙手法。



*零售、金融服務和旅遊及休閒業為詐騙交易率最高三大行業*



於2023年期間，零售業在所有源自香港的數碼交易中出現最多可疑詐騙，比率達8.4%，按年跌28%。其次為金融服務業和旅遊及休閒業，兩者在2023年的可疑數碼詐騙交易比率均為7.8%。在報告所列的所有行業中，金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率增幅最大，按年大幅增長190%。



環聯亞太區首席產品官殷虹表示，近年來，全球的零售業一直為可疑數碼詐騙交易比率較高的行業。然而在2023年，零售業已成為香港及全球相關詐騙交易的榜首。由於愈來愈多的數據洩露事件發生，即使一般出現在零售業以外的行業，騙徒仍可輕易盜取消費者的身份進行認證，藉此在消費者數碼服務體驗歷程的初始階段入侵並控制消費者的帳戶。鑑於騙徒手法的轉變，各行各業的企業必須主動採取相應措施，強化對整個顧客周期的保障。

撰文：經濟通採訪組

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