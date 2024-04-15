港聞 | 陳茂波：年中設數字政策辦公室，加強數字基礎設施

．政府今年中將設立「數字政策辦公室」，全面制定和實施推動數字經濟和智慧城市發展的政策

．政府亦會審視法例和指引，提升數據治理、建立更清晰的數據收集和處理指引，同時保留應對科技發展的空間。

財政司長陳茂波發表網誌指，科技創新已成為了重要的生產動能，數據更是不可或缺的要素；以創科為核心的新質生產力，是推動香港經濟朝高質量發展的關鍵內涵。政府今年中將設立「數字政策辦公室」，全面制定和實施推動數字經濟和智慧城市發展的政策；政府亦會審視法例和指引，提升數據治理、建立更清晰的數據收集和處理指引，同時保留應對科技發展的空間。

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*緩減數據安全和個人資料保護風險*



他指，香港的數字經濟正提速向前，創科發展帶來更多營商機會，多項創科盛事正在舉行，為數字經濟和智創未來搭建交流的平台，為經濟增能添力。



陳茂波表示，當局亦會推進工作，緩減數據安全和個人資料保護方面的風險。他指，政府會加強數字基礎設施，增強5G網絡的使用和覆蓋範圍，鼓勵建設高效能的運算中心和數據中心。政府亦會促進本地和跨境數據流動，並已委託專家組，深入研究如何為香港構建良好的數據交易生態，範圍包括推動國際數據貿易的規則制定等，發揮好數據要素的潛力，也為香港國際金融和創科中心的發展，開拓新的增長領域。



*制定可持續的數字人才策略*



他提到，當局將加快數字化轉型。數碼港在3月底推出「數碼轉型支援先導計劃」，下一步將擴展至零售業，預計整個計劃將惠及最少8000家合資格中小企。同時也會制定可持續的數字人才策略。政府會加強教育和培訓來培養和留住數字人才，同時吸引來自香港以外的人才和技術企業。

撰文：經濟通採訪組

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